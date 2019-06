Calcio Napoli: i mille colori di Insigne

La grande prova offerta in nazionale dal talento di Frattamaggiore ha riportato Lorenzo Insigne nel cuore di una intera città, umorale come il suo capitano.

Proprio come i “mille culure” di Pino Daniele, Lorenzo Insigne racchiude tutta l’essenza della napoletanità.

La voglia di arrivare, di emergere da un tessuto sociale difficile, di farsi spazio nella sua squadra del cuore, diventarne capitano. Così come lamentarsi per una sostituzione, sentire il peso della fascia di capitano, non essere decisivo in momenti delicatissimi della stagione e sentire una parte del tuo pubblico e della tua città fare dei commenti decisamente poco lusinghieri.

Insigne ha tutto di Napoli, la racchiude nelle sue luci e nelle sue ombre e se ne prende tutti i colori: dal nero dell’umore del finale di stagione al tricolore della nazionale.

Il gol del pareggio di ieri, a volo dal limite dell’area, è stato un capolavoro balistico che vedremo molte e molte volte in televisione. Un gesto tecnico esploso mentre la sua partita non aveva avuto acuti particolari.

Ma ecco il napoletano! Il colpo di genio, quella capacità di sobbarcarsi i problemi e dire: “verimme comme amma fa’…”: non un lento e continuo lavoro ma un colpo all’improvviso pensato e caricato come la voglia di uscire da un tunnel buio con un unico colpo… aspettando “a’ ciorta…”.

E così, come d’incanto e come da buon partenopeo, tutto torna al suo posto ed, anzi, torna ad essere bellissimo e pieno di colori. Il nero umore è solo un ricordo e la vivacità torna in ogni giocata ed in ogni corsa.

Suo anche l’assist per il vantaggio dell’Italia realizzato da Verratti.

Dentro la partita di Insigne c’è tutto il suo essere napoletano: la capacità di abbattersi facilmente di fronte alle difficoltà (il primo tempo), la sfrontatezza di saperne uscire con la fantasia (il gol) ed il saper ritrovare il sorriso grazie alla prima cosa buona che capita.

E così come Insigne, anche i tifosi napoletani hanno cambiato il proprio umore da un giorno all’altro: è bastato un gran gol per ritrovare il loro campione, per dire che “Insigne non si tocca, altro che scambio con Icardi”. Dal nero all’azzurro il passo, per un partenopeo, è davvero piccolissimo.

Adesso, però, caro Lorenzo, devi far diventare quella fascia una opportunità e non un peso: ne devi cogliere al volo l’occasione così come hai fatto ieri. Tanti piccoli ragazzini sognano di essere quello che sei tu, napoletano del Napoli, capitano della squadra del cuore. Non pensare a nulla, pensa solo a giocare, a divertirti ed a mettere nelle tue giocate quella fantasia e quella gioia di vivere che solo chi abita alle falde del Vesuvio riesce a comprendere.

E noi, tifosi, dobbiamo comprenderlo: è come noi, pronto ad abbattersi per un nonnulla e pronto ad esaltarsi con poco. Dall’inferno al paradiso in pochi secondi attraverso tutti i colori dell’essere napoletani.

I mille colori di Insigne: i mille colori di Napoli.