Calcio Napoli, estinti i debiti pregressi: versati 4 milioni al Comune

Il Calcio Napoli ha saldato i debiti per gli ultimi campionati che il club azzurro ha giocato senza una convenzione quadro per l’uso dello stadio San Paolo.

Il Calcio Napoli ha pagato oltre quattro milioni di euro al Comune di Napoli, saldando i debiti per gli ultimi campionati che il club azzurro ha giocato senza una convenzione quadro per l’uso dello stadio. Lo si apprende dal Comune di Napoli. “Il Napoli – spiega l’assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello – ha estinto i debiti con il Comune, azzerando le pendenze. E’ un punto di partenza importante per arrivare alla firma della nuova convenzione gia’ approvata dal Consiglio Comunale di Napoli e che definira’ in maniera serena i rapporti tra l’amministrazione comunale e il club”.

Adesso la nuova convenzione

Nelle prossime due settimane il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis dovrebbe quindi firmare la nuova convenzione pluriennale che prevede un canone fisso di 850.000 euro a stagione sportiva piu’ 50.000 euro peer gli introiti degli spazi pubblicitari venduti all’interno dello stadio. Nella nuova convenzione per il Napoli ci sara’ la possibilita’ di usare una parte delle aree interne del San Paolo per attivita’ commerciali o anche un museo del calcio, idea che De Laurentiis coltiva da tempo.