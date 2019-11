Benevento Calcio: la squadra di Pippo Inzaghi è prima con ben 5 punti di vantaggio sul Perugia ed ora è attesa dal derby di Castellammare.

Il bel 2-0 casalingo sull’Empoli (gol di Tuia e Kragl) ha rafforzato il primato del Benevento Calcio di Pippo Inzaghi nel campionato di serie B. I sanniti hanno infatti ben 5 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ovvero il Perugia.

Dall’alto di 24 punti in 11 giornate, i giallorossi di “Superpippo” cominciano davvero a credere nel ritorno in serie A dopo la mancata promozione dello scorso anno. I tifosi sognano dunque la promozione, ma il cammino è ancora lungo e gli avversari vorranno fare bella figura contro una delle squadre più forti del torneo cadetto. A cominciare dalla Juve Stabia di Fabio Caserta (compagine che, penultima con 10 punti, lotta per non retrocedere), in un derby attesissimo da entrambe le piazze (era un classico ai tempi della serie C).

La partita si giocherà sabato 9 novembre (ore 15) al “Romeo Menti” di Castellammare, in cui è previsto un grande afflusso di tifosi sanniti (dovrebbero essere circa 800).

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, non inserendo la partita tra quelle a rischio, ha infatti dato il via libera alla presenza dei tifosi giallorossi, ma sui tempi di apertura della prevendita l’ultima parola spetta al Gos che si riunirà nella giornata di oggi.