Cristian Bucchi: il tecnico sprona la squadra giallorossa in vista del rush finale per tornare in serie A.

Cristian Bucchi carica il Benevento Calcio. Le tre sconfitte consecutive contro Livorno, Cremonese e Spezia hanno allontanato i sanniti dalle prime due posizioni della classifica di serie B, con Brescia e Palermo distanti rispettivamente 7 e 6 punti.

Un distacco tutt’altro che incolmabile a 9 giornate dalla fine, per di più in un campionato da sempre incerto come quello cadetto. Il tecnico lo sa e ha caricato i suoi in vista della trasferta di oggi pomeriggio ad Ascoli, contro una squadra “arrabbiata” per i 7 gol subiti dal Lecce: “Se loro sono arrabbiati perché vengono da un 7-0 – ha spiegato Bucchi in conferenza stampa- pensate un po’ quanto possiamo esserlo noi, che siamo reduci da tre sconfitte di fila. Questa sosta ci è servita per ricondizionare quei giocatori che avevano bisogno di rifiatare ed altri che avevano la necessità di migliorare la condizione. Ora non resta altro che riprendere a fare risultati”.

La massima serie resta un sogno alla portata dei sanniti, che secondo Bucchi devono a questo punto dimostrare di essere “una squadra forte e che ora abbiamo la personalità sufficiente per non lasciarci condizionare dal primo problema che affiora in campo”. I tifosi e la società del presidente Oreste Vigorito credono ancora in quel sogno chiamato serie A: ora tocca alla squadra dare quel quid in più per tornare nella massima serie.