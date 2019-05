Al Circolo Canottieri Napoli la II° Edizione del Tennis Day “L’abbraccio di Matteo”

L’evento si terrà presso il Circolo Canottieri Napoli. Sono previsti giochi ed esercitazioni tra campioni sportivi di diverse discipline e giovani atleti con disabilità intellettive.

Il Circolo Canottieri Napoli, con il patrocinio del Team Campania e del Team Napoli di Special Olympics Italia, organizza la seconda edizione del Tennis Day “L’abbraccio di Matteo”, allenamenti e competizioni sportive ed atletiche per persone con disabilità intellettiva.

La manifestazione si svolgerà domenica 19 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede del Circolo Canottieri, Via Molosiglio 1, Napoli. Saranno svolti giochi ed esercitazioni tra campioni sportivi di diverse discipline e giovani atleti con disabilità intellettive che avranno come partners gli allievi della Scuola Tennis del Circolo Canottieri Napoli.

Massimo Cierro ex-Campione Italiano Assoluto di Tennis in singolo ed in doppio, ex-Davisman e Tecnico Nazionale FIT, supervisionerà tutte le attività insieme a Maestri, Istruttori della Campania che, insieme a tanti Volontari, hanno aderito alla manifestazione.

Scopo dell’evento sportivo, patrocinato dal Team Campania e dal Team Napoli di Special Olympics Italia, è di promuovere l’attività sportiva delle persone con disabilità intellettive, praticata insieme a chi possiede pari abilità, consentendo a queste persone di migliorare la qualità della vita, mettendole in condizione di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile. Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di crescita, di interazione sociale, di comunicazione e di gratificazione.

Esistono in letteratura numerose evidenze scientifiche che hanno dimostrato gli effetti positivi dello sport per le persone a sviluppo tipico. L’attività sportiva tra i pari può essere una esperienza di vita che offre a tutti gli atleti la possibilità di valorizzare le proprie abilità e di spenderle produttivamente nella società.

Non è solo un messaggio di Grande Speranza, è la Reale e Concreta Possibilità di Vivere e non solo di Esistere per una Umanità pronta ad Accogliere ed a Includere Tutti in un Grande ABBRACCIO.