My home my destiny, anticipazioni al 6 luglio: Mujgan e Burhan si rivedono

My home my destiny, anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio. Mujgan e Burhan, si rivedono e Burhan confessa a Mujgan di averla sempre amata.

Mujgan e Burhan, dopo vent’anni, finalmente si rivedono. È un momento carico di emotività e sentimento, i due si abbracciano con passione e Burhan confessa a Mujgan di averla sempre amata.

Mehdi, mentre passeggia per il quartiere, nota il nastro colorato lasciato da Burhan per Mujgan, come segno del suo passaggio. Si precipita in cima alla collina e trova i due innamorati stretti l’uno all’altra. Infuriato, Mehdi aggredisce Burhan.

Mehdi viene rilasciato dopo essere stato portato temporaneamente in centrale e trattenuto per aver picchiato una persona, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Zeynep comincia a chiedersi se il suo destino sarà davvero quello di stare con la persona che ama, dovendo però subirne la parte peggiore e di conseguenza, averne anche paura. La donna è tormentata dagli attacchi di panico e dai timori che prova.

I discorsi di Sakine non la aiutano, in quanto la donna non fa altro che ricordargli che le donne devono essere sottomesse agli uomini, i quali non si preoccupano minimamente dei sentimenti.

Mehdi viene a scoprire da Burhan che Zeynep è andata a trovarlo a sua insaputa e va su tutte le furie. Al suo ritorno a casa discutono e Mehdi perde il controllo, ribaltando la tavola da pranzo con violenza.

Sakine si schiera a sostegno di Mehdi, cercando di convincere Zeynep a sottomettersi alle volontà del marito, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

È mattina: Zeynep è pronta per uscire, quando scopre da Mujgan che Mehdi l’ha rinchiusa dentro casa per impedirle di andare al lavoro.

Sakine è impietrita, mentre la figlia si dispera e le riaffiorano alla memoria i brutti ricordi d’infanzia, quando veniva rinchiusa dal padre per impedirle di andare a scuola, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Zeynep ha deciso di lasciare la casa di Mehdi e di chiedere il divorzio dopo che lui, geloso di tutto il tempo che lei passava al lavoro, l’ha chiusa in casa per non farla uscire. Ha affittato una casa dove andrà a vivere con la madre Sakine e con la madre Nermin.

Mehdi ha capito l’errore commesso, soprattutto dopo averne parlato con Nuh, e decide di passare da Zeynep in ufficio per parlare con lei e chiederle perdono. Zeynep lo presenta a tutti i suoi colleghi e lui ne rimane piacevolmente sorpreso.

Ma l’incontro tra i due non porta a nessun cambiamento. I preparativi per lasciare la casa di Mehdi sono ormai giunti al termine, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nonostante il forte dispiacere, Zeynep è decisa a lasciare suo marito e ad andarsene di casa per la disperazione della figlia Kibrit che accuserà il padre di essere il responsabile della separazione.

La famiglia si ricompatta intorno a Zeynep e anche gli antichi dissapori tra lei ed Emine sono ormai parte del passato, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Mehdi è distrutto a causa della richiesta di divorzio di Zeynep, al punto da andare a chiedere consigli alle persone a lui più vicine, le quali, nonostante il grande affetto, sembrano piuttosto obiettive nel giudicare i motivi della fine del loro rapporto.

Rileggi le ultime anticipazioni di My home my destiny.