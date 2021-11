Al via i concerti di Musica da Camera con i Professori d’Orchestra del Teatro San Carlo

Al Teatro San Carlo i concerti di Musica da Camera; il primo appuntamento è fissato per domenica 7 novembre alle ore 18.00 con un programma dedicato a Beethoven e Dohnany.

E’ tutto pronto dunque per questa nuova avventura del Teatro San Carlo che vedrà il Massimo napoletano impegnato, domenica 7 novembre alle ore 18.00, con il primo ciclo dei concerti dedicati alla Musica da Camera e che vedrà protagonisti gli stessi Professori d’Orchestra del teatro omonimo; infatti da novembre 2021 a novembre 2022 una domenica al mese, sempre alle ore 18.00, sarà interamente dedicata a questa affascinante e unica forma musicale, anche se concepita per ambenti piccoli (musica da camera, appunto) per un totale di dieci appuntamenti.

Il primo concerto di questa lunga serie vedrà protagonisti Gabriele Pieranunzi, Luca Improta e Luigi Sanarica (nelle foto) rispettivamente primo violino di spalla, prima viola e primo violoncello dell’Orchestra del Teatro San Carlo, che seguiranno la Serenata n. 2 in re maggiore di Ludwig van Beethoven e la Serenata in do maggiore di Ernő Dohnany.

Il citato concetto augurale ha una caratteristica molto particolare, infatti metterà “a confronto un maestro del Novecento con il simbolo della musica strumentale europea dell’Ottocento, Beethoven, sul comune repertorio per trio di strumenti a corda. Ernő Dohnany è un autore ungherese, nato a Bratislava (oggi in Slovacchia) nel 1877 e morto a New York nel 1960. Noto come pianista virtuoso e didatta, si trasferì negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale in seguito all’avvento del regime comunista nel suo paese.

Tra le sue 47 opere numerate per varie formazioni cameristiche e orchestrali, la Serenata per violino, viola e violoncello in Do Maggiore figura come op.10 e risale agli anni 1902-1904, quando l’autore era appena venticinquenne. Questa composizione ha molti elementi in comune con il suo evidente modello, ossia la Serenata in re maggiore per trio d’archi op.8 di Ludwig van Beethoven, composta quando l’autore, non ancora trentenne, si era da poco trasferito a Vienna tra il 1796 e il 1797.”

I due lavori artistici che saranno eseguiti domenica 7 novembre, saranno due “Serenate” scritte per una stessa formazione, in questo caso un trio, e si riferisce a un genere di musica molto particolare, quello dell’intrattenimento.

Era questa una consuetudine molto sviluppata già dai tempi di Mozart, a Vienna, e continuò anche successivamente fino al tempo di Beethoven, quando già il titano della musica si era trasferito nella feconda e autorevole capitale austriaca. Entrambe le composizioni sono formate da ben 5 movimenti e caratterizzate tutte da un andamento sostanzialmente simile. Senza dubbio una pagina di musica “insolita” e molto interessante.

STAGIONE

MUSICA DA CAMERA

2021/2022

domenica 7 novembre 2021, ore 18.00

BEETHOVEN / DOHNÁNYI

Violino

Gabriele Pieranunzi

Viola

Luca Improta

Violoncello

Luigi Sanarica

LUDWIG VAN BEETHOVEN

(1770-1827)

Serenata n. 2 in re maggiore

per trio d’archi, op. 8

Marcia: Allegro. Adagio

Minuetto: Allegretto

Adagio

Allegretto alla Polacca

Tema con variazioni: Andante quasi Allegretto. Marcia

ERNŐ DOHNÁNYI

(1877-1960)

Serenata in do maggiore

per violino, viola e violoncello, op. 10

Marcia. Allegro

Romanza. Adagio non troppo

Scherzo. Vivace

Tema con variazioni. Andante con moto

Rondo

Gabriele Pieranunzi primo violino di spalla

Luca Improta prima viola

Luigi Sanarica primo violoncello

Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo