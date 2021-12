Mostra d’Oltremare: Hotel Esedra venduto al Grand Hotel Vesuvio

Mostra d’Oltremare di Napoli: l’Hotel Vesuvio ha rilevato la quota restante dell’Hotel Esedra per la cifra di 200mila euro.

L’Hotel Esedra della Mostra d’Oltremare di Napoli (l’albergo 4 stelle con parcheggio a piazzale Tecchio) è stato venduto al Grand Hotel Vesuvio (famoso albergo sul Lungomare), che ne possedeva già delle quote.

Come riporta “Fanpage”, l’albergo all’interno di Palazzo Canino in via Claudio è stato ceduto dalla Mostra alla società Grande Albergo Vesuvio S.p.A, che ne ha acquisito la quota restante (circa il 20%) per 200mila euro, con rinuncia da parte della società acquirente alla restituzione di ogni somma anticipata per conto di Mostra d’Oltremare S.p.A.

L’atto notarile è stato siglato il 4 maggio 2021, secondo quando emerge dal piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dalla Giunta del Comune di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.