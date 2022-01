Morbius, slittata ancora la data di uscita del film con Jared Leto

Morbius, anticipazioni. Slittata ancora la data di uscita del film, previsto per il 28 gennaio, dell’antieroe interpretato da Jared Leto.

Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultimo film della Marvel, Morbius. Si tratta del quarto slittamento per il film di Daniel Espinosa con protagonista Jared Leto sul vampiro nemico di Spiderman.

Il film, previsto per il prossimo 28 gennaio, uscirà negli Stati Uniti il 1° aprile. In Italia dovrebbe arrivare negli stessi giorni. Il passato della pellicola è piuttosto travagliato: previsto per il luglio 2020, ha subito un primo ritardo a causa della pandemia.

Poi una serie di problematiche ne ha ritardato ancora il debutto, con l’attesa dei fan che diventata via via più estenuante. L’aspetto positivo di quest’ultimo ritardo è che così è stato dato più spazio all’ultimo film su Spiderman (No Way Home), che si è rivelato un campione d’incassi in tutto il mondo.

Ecco il cast del film.

Jared Leto nel ruolo del protagonista, Matt Smith è Loxias, Crown Adria Arjona è Martine Bancroft, Jared Harris è il mentore di Michael, Tyrese Gibson è Simon Stroud, Al Madrigal è Albert Rodriguez Roksana, Węgiel è Loona Croft, Michael Keaton è Adrian Toomes / Avvoltoio.

Ecco la trama del film e il trailer ufficiale.

“Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa”.

