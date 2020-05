Moda Uomo, ecco i Fashion Blogger italiani più famosi

Anche la moda uomo hai suoi Fashion Blogger e sono dei veri e propri influencer di stile. Ecco una lista degli italiani più seguiti e famosi anche all’estero. I consigli di Mariano Di Vaio su come vestirsi al mare.

Aggiornamento in data 18 maggio 2020 – ore 23,00

Le mascherine anti Covid-19 diventano un accessorio per la moda. I Fashion Blogger si preparano a sfilare con le mascherine delle grandi firme abbinate alla fantasia della cravatta, al colore della giacca e perchè no anche alla pochette. Tra le tante proposte di aziende e brand, solo alcune però sono realmente proiettate nel prossimo futuro e perfettamente congeniate.

Le aziende del Made in Italy propongono creatività, design, tessuti tecnici, sostenibilità ed utilizzo nuove tecnologie. Non dimentichiamo che dovranno essere mascherine riutilizzabili. Insomma questo inusuale accessorio potrebbe essere la chiave per ripartire e affrontare il post-pandemia, come alcune aziende italiane ci stanno già dimostrando.

Aggiornamento del 4 agosto, ore 12.00

Mariano Di Vaio, i suoi consigli su come vestirsi in vacanza al mare

Il blogger Mariano Di Vaio offre i suoi consigli agli uomini su quali outfit portare in vacanza. “Chi vuole avere successo con le donne deve puntare sull’autostima, alla donna piace l’uomo sicuro di sé”, afferma il fashion blogger di fama mondiale (come riporta “Controcampus”). Ecco alcuni indicazioni su come vestirsi in vacanza al mare.

Camicie di lino e di pelle , da indossare in ogni occasione. Tante le fantasie da sfoggiare, non resta che scegliere.

, da indossare in ogni occasione. Tante le fantasie da sfoggiare, non resta che scegliere. Al mare non potranno mancare le ultime tendenze dei costumi, indossate dal blogger in alcune delle sue foto postate sui social. Costumi floreali dallo stile hawaiano si alternano a boxer a tinta unita.

si alternano a boxer a tinta unita. La sera si potranno mostrare outfit più elaborati, anche se l’influencer consiglia sempre un look sobrio. Bermuda a tinta unita con camicia bianca da abbinare a delle espadrillas, le scarpe del momento. Non bisogna dimenticare gli accessori: cinture, orologi e anelli, così darete un tocco in più al vostro look.

Non solo per donne ma anche gli uomini sono diventati fashion blogger anzi per essere più precisi fashion trendsetter. E’ importante essere considerato un fashion insiders perché ti rende popolare e fa guadagnare grazie ai vari social networks come ad esempio Instagram. Certo a differenza delle donne sono meno seguiti. Ma anche l’uomo è vanitoso. Molti si improvvisano ma noi abbiamo fatto una classifica in merito alle visite sui loro blog e agli utenti che li seguono sui social. Prima di tutto facciamo differenza tra blogger, influencer e trend setter.

Il blogger è una persona che apre una sorta di sito internet, un blog appunto, nonchè un diario virtuale in cui scrive delle sue passioni, dei suoi desideri e di ciò che conosce ed ama.

Un’influencer è una figura che attraverso i suoi profili social ed il suo sito pubblica foto, look e nomi di brands influenzando chi la segue con i suoi gusti.

Il trend setter, invece, è quella persona in grado di anticipare le tendenze e dettare le regole delle nuove mode. Può essere una persona che ama vestire in modo estroverso o semplicemente che ha molto gusto. Esserlo non esclude di essere anche un’influencer o una blogger.

Allora vediamo chi sono i Fashion Blogger che faranno tendenza per la moda uomo.

Mariano Di Vaio

Modello, e attore è tra i più seguiti con i suoi 5milioni di follower e il suo stile impeccabile. Nel 2012 ha fondato il suo blog MDV style raggiungendo livelli altissimi. Pubblica la sua vita e i suoi outfit tutti giorni, è diventato un brand di se stesso creando una marca di scarpe con il suo nome. Tutto ciò che indossa fa tendenza.

Alessandro Magni

E’ sempre elegante in ogni suo look. Con circa 133mila follower è considerato un web influencer, pubblica in particolare foto dei suoi viaggi e dei servizi che realizza per i brand che lo scelgono come testimonial. Anche lui ha un suo blog.

Filippo Fiora

Indossa uno stile classico attento ad ogni dettaglio. Fondatore del blog thethreef che dirige insieme ad un altro fashion insiders Filippo Cirulli. I suoi look sono sempre di classe.

Giotto Calendoli

E’ fondatore del blog the atelier, è fashion influencer con le sue foto che mettono in risalto la sua personalità molto wild and free. Infatti i suoi look sono per lo più street style ma con molta cura nell’accessorio che sia un cappello, un anello o una collana.

Lorenzo Liverani

Fondatore del blog yourmirrorstyle, è diventato ormai internazionale. Il suo messaggio: ” Voglio riuscire a convincere tutti che vestirsi bene non significa mascherare chi siamo sotto a tessuti pregiati e colori travolgenti. Per essere alla moda devi celebrare il tuo carattere, non nasconderlo!”.

Gian Maria Sainato

Blogger e fashion influencer, milanese, mostra uno stile che va dallo street style all’elegante, anche lui presente in tutte le sfilate ed eventi cool. Ci dà ottimi consigli motivando le sue scelte e parlando delle sue avventure quotidiane.

Matteo Branchetti Micucci

Il suo blog è The FAP – Fshion Blogger, è online dal 2010 e predilige uno stile tra sportivo e il casual.

Tommaso Rosati

Ha fondato un suo marchio GLAM Clothing e nel 2011 sbarca con il suo blog This is me!, dove predilige la cura dei dettaglia e propone outfit low cost.

Giacomo Berardi

Lavora nel mondo della moda come PR e il suo blog Fashion Crowd è molto seguito.

Dario Fattore

Appassionato di moda sin da bambino ha aperto il suo blog Who’s Daf con lo scopo di condividere con gli altri la sua personale visione della moda.