Il Black Friday è anche a La Reggia Designer Outlet. Dal 29 novembre al 2 dicembre. I must have scontati fino al -50% sul prezzo outlet da non lasciarsi scappare.

È tempo di Black Friday a La Reggia Designer Outlet, con promozioni da non farsi sfuggire per inaugurare al meglio la stagione natalizia e per esaudire i propri desideri. Da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre, in programma quattro giorni di shopping con ulteriori riduzioni fino al 50% su più di 100 brand, tra cui Levi’s, Twin Set, Converse, Liu Jo, Pinko, New Balance, Trussardi, Motivi.

l Black Friday Days de La Reggia Designer Outlet. Sconti fino al -50% sul prezzo outlet 1 di 3

La lista completa dei negozi aderenti ai Black Friday Days è stata pubblicata sul sito: https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-la-reggia.

Tante idee da mettere sotto l’albero o direttamente nell’armadio.

Solo nel week end, da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre, per agevolare i visitatori, il Centro McArthurGlen di Marcianise (CE) mette a disposizione un’area parcheggio extra presso il Centro Commerciale Campania, con collegamento navetta gratuito e continuo (dall’apertura alla chiusura del Centro).