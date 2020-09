Meteo Napoli, le previsioni fino al weekend: venerdì giornata peggiore

Le belle giornate cedono il posto alla pioggia nel capoluogo campano, che venerdì farà anche i conti con forti temporali.

Dopo un inizio di settimana con il caldo a farla ancora da padrone, a partire da oggi, mercoledì 23 settembre, il maltempo si è abbattuto anche su Napoli. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo fino a sabato secondo il sito 3bmeto.it.

Mercoledì, 23 settembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27.1°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3493m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì, 24 settembre: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27.3°C, la minima di 21.6°C, lo zero termico si attesterà a 3741m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

Venerdì, 25 settembre: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 38.6mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3692m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato, 26 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 9.1mm di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 21.6°C, la minima di 14.5°C, lo zero termico si attesterà a 2111m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.