Meteo Campania, dopo la pioggia torna il bel tempo nel weekend

Meteo Campania: dopo il maltempo dei giorni scorsi, il caldo primaverile tornerà a farla da padrone per tutto il fine settimana.

Dopo la pioggia e il maltempo dei giorni scorsi, come riporta il sito ilmeteo.it, in Campania torna il caldo, con un aumento delle temperature che porterà la colonnina ad andare anche oltre i 20°, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica qualche nuvola nel pomeriggio, che non scalfirà la bella giornata e le temperature.

Meteo Campania, il dettaglio:

Sabato 24 Aprile: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 11°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità compresa tra 22 e 30km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità tra 19km/h e 26km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità tra 12km/h e 18km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.9, corrispondente a 992W/mq.

Domenica 25 Aprile: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 8°C e massima di 20°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, poche nubi al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 8°C. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 14km/h, deboli da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 5km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.2, corrispondente a 1005W/mq.

Lunedì 26 Aprile: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 10 e 20°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud con intensità di circa 8km/h, deboli da Sud-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 11km/h, deboli da Est-Nord-Est alla sera con intensità di circa 9km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.6, corrispondente a 971W/mq.