Meteo Campania, temporali e neve anche a bassa quota: le previsioni

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, il freddo di questi giorni potrebbe portare anche a nevicate a bassa quota. Ma tutto cambierà a breve.

Meteo Campania | Vortice depressionario in azione sulle regioni meridionali d’Italia con maltempo localmente anche intenso. Attenzione in particolare alla Sicilia dove nelle prossime ore non mancheranno temporali e locali nubifragi specie sui settori orientali. Neve anche abbondante sui rilievi di Calabria e Sicilia mentre sui settori adriatici i fiocchi raggiungeranno localmente quote pianeggianti.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un netto miglioramento meteo nel secondo weekend di febbraio quando un robusto anticiclone si muoverà sull’Europa centro-occidentale interessando anche l’Italia. Temperature in rialzo nei prossimi giorni con valori anche di qualche grado sopra media sulle regioni del Centro-Nord tra Sabato e Domenica.

Previsioni meteo per oggi:

Nord – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, isolate nevicate sulla Romagna fin verso la Pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Centro – Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fino a bassa quota, variabile sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni a carattere nevoso in Abruzzo, dai 200-300 metri, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sulle coste Abruzzesi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Sud e Isole – Al mattino nevicate fin verso i 100-400 metri sulle regioni peninsulari, forti piogge sulla Sicilia orientale, qui con neve dagli 800 metri; variabile altrove. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori; piogge sparse anche sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con ancora neve dai 200-300 metri tra Basilicata, Campania e Calabria; migliora su Sardegna, Molise e Puglia, ancora acquazzoni sulla Sicilia orientale. Temperature minime in lieve calo al nord, stabili al centro ed in aumento al meridione; massime stazionarie o in diminuzione su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domani:

Nord – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui settori alpini.

Centro – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente assenza di nuvolosità.

Sud e Isole – Al mattino molta nuvolosità in transito, con precipitazioni su Basilicata, Calabria e maltempo intenso sulla Sicilia con neve oltre i 200-600 metri, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi in Sicilia con neve oltre i 700 metri, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la nottata ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in generale rialzo su tutta l’Italia.