“Kingsman: Secret Service” su Rai Movie. I film in tv giovedì 22 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 22 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 22 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Acts of Violence – 21:15 Sky Cinema Il prescelto – 21:00 Iris Security – 21:20 Italia 1 Le meraviglie del mare – 21:15 Premium Cinema Kingsman: Secret Service – 21:10 Rai Movie Genere: Azione

Azione Titolo originale: Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service Uscita: 2014

2014 Nazionalità: UK

UK Durata: 129′

129′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Jack Davenport, Sofia Boutella, Michael Caine, Mark Strong, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson TRAMA Kingsman – Secret Service (Kingsman: The Secret Service) è un film del 2014 diretto da Matthew Vaughn. Liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service (2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, la pellicola ha per protagonisti Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Mark Strong e Michael Caine. L’agente ‘Lancilotto’ perde la vita durante una missione di guerra. Il suo superiore, Galahad, che non si perdona, consegna al figlioletto dell’uomo, Eggsy, di soli cinque anni, una medaglia e un numero di telefono da chiamare in caso di estrema necessità. Diciassette anni dopo Eggsy, ormai ventenne, si è messo nei guai: dopo aver composto il fatidico numero, sarà proprio Galahad, alias l’agente segreto Harry Hart, ad offrirgli l’occasione di una nuova vita: diventare una spia. The Eagle – 21:15 Cielo Come farsi lasciare in 10 giorni – 21:10 Paramount Channel Trash – 21:00 Sky Family Gli indifferenti – 21:15 Sky Cult