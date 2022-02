Il trasformista Luca Lombardo vola in Romania e porta il suo Poubelle ad Antena 1

Dopo il successo ottenuto al teatro Acacia Luca Lombardo è pronto per volare in Romania e portare i suoi personaggi sull’importante canale televisivo “Antena 1”.

Una scalata al successo senza sosta per Luca Lombardo. Dopo il grande consenso di pubblico ottenuto al teatro Acacia con il suo show “Poubelle-La magia oltre ogni immaginazione”, il noto trasformista è pronto per volare in Romania e portare i suoi personaggi sull’importante canale televisivo “Antena 1″appartenente all’ Intact Media Group.

Ed è sulla scia di un inarrestabile percorso artistico che ospite della tv romena, Lombardo proprio come nello storicizzato spazio vomerese presenterà i suoi numeri di mago, prestidigitatore, attore, clown e trasformista.

Sulle tracce dei grandi artisti della storia, non ultimo il leggendario Leopoldo Fregoli, Luca riesce a creare in scena, da perfetto one man show, i tratti di un mondo fantastico, ricco di invenzioni, peripezie eprodigiosi cambi di costume.

Dialogando scherzosamente con un pizzico di fantasia, grazie a una voce fuori campo, con il grande maestro della magia Silvan, e poi, discutendo con un “amico immaginario” incarnato da un disegno parlante, Lombardo scatena l’entusiasmo del pubblico spaziando dall’illusionismo al trasformismo.

Puntando sul suo personaggio “Poubelle” e sul collaudato show scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma pure la regia, dopo il Teatro Acacia curato dalla famiglia Mirra, Luca Lombardo anche nel programma romeno “iUmor” terrà banco con una serie di divertenti monologhi e giochi di prestigio fino a giungere alla sua arte del quick-change con l’apparizione di tipi come i celebri Mario Bros, Mary Poppins, lo Spazzacamino, Peter Pan e Lupin 3 arrivato deciso dal mondo dei Manga.

Interpretando il suo clown ricco di buoni sentimenti dal naso rosso e portando tra la gente il suo “Poubelle”, che tradotto in italiano significa “Spazzatura”, Lombardo porta avanti un nuovo modo di realizzare i cambi passando dal ruolo di personaggio circense a quello di prestigiatore e trasformista.

Forte dell’insegnamento di alcuni eccezionali maestri internazionali, l’apprezzato artista rende reale una rappresentazione ricca di sentimenti ed emozioni. Sulla scia dei successi ottenuti in giro per il mondo, Luca Lombardo anche sulla prestigiosa emittente di Bucarest continurà ad affascinare il pubblico con il suo sorprendente show.