Il Segreto, spoiler al 23 ottobre: Manuela ha un nuovo malore

A Puente Viejo sono tutti preoccupati per Camelia, coinvolta nel nuovo incendio appiccato dal piromane, rischia danni cerebrali a causa del fumo. Adolfo e Marta, si sono lasciate andare ai loro sentimenti e ora Marta deve parlarne a Rosa.

Camelia è finalmente fuori pericolo.

Don Ignacio rivela alle figlie di essere sulle tracce della madre di Pablo, ma loro non sembrano affatto d’accordo. Marta tenta di parlare con Rosa della sua storia con Adolfo, ma lei rifiuta di ascoltarla e scappa.

Camelia sta bene, il dottore la dichiara fuori pericolo. Rosa, intanto, non è ancora tornata a casa. Tomas, in ansia per Camelia, fa visita a Marcela accorgendosi di non esserla riuscita a dimenticare. Tensioni anche tra la marchesa e Iñigo, lui infatti, sembra non aver mai accettato la fine della loro storia.

Alla fabbrica arriva il giornalista Alberto Santos. L’uomo sta scrivendo un pezzo su un vecchio incidente accaduto anni prima nelle Industrie Solozabal di Bilbao, quando don Ignacio ne era il direttore.