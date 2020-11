Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 novembre

Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l’occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza.

Urrutia è sempre più nervoso, sia per il carico di lavoro eccessivo che deve sopportare e sia per la vicenda del giornalista, Alberto Santos. Encarnacion e Alicia, inoltre, non fanno che riprenderlo, convinte che assecondi troppo don Ignacio.

Anche don Ignacio si ritrova da solo. I figli, infatti, con una scusa o con l’altra, lo abbandonano proprio quando aveva organizzato una grande cena per tutta la famiglia. Tiburcio fatica ancora a ricordare cosa sia successo nella settimana in cui è scomparso, ma Estefania torna a tormentarlo.

Mentre Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, Maqueda arriva in piazza correndo, sconvolto per la morte improvvisa della marchesa de Los Visos, vittima di un colpo mortale al petto.

