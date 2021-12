Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la soap va in pausa fino al 2022

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre. In questa settimana la soap andrà in pausa per tornare con l’anno nuovo.

Arrivano le ultime anticipazioni del soap opera di Rai 1, il Paradiso delle Signore. Per l’ultima settimana dell’anno, la soap non andrà in onda. Ci sarà un breve pausa prima di ritornare in onda con le nuove puntate.

Dal 27 al 31, infatti, la programmazione non solo non prevede le nuove puntata del Paradiso delle Signore, ma nemmeno le repliche delle puntate già andate in onda. Al suo posto Techetechetè.

La programmazione prevede, dal 27 al 30 dicembre, che il programma a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone vada in onda fino alle 16:20, poi come detto vedremo Techetechetè. A seguire La vita in diretta come da normale programmazione.

Per l’ultimo giorno dell’anno, venerdì 31 dicembre, la programmazione cambia ancora, saltano entrambi i programmi in diretta e al loro posto avremo due film: alle 14 il film Un gioioso Natale, poi alle 15:30 Techetechetè e infine alle 17:05 un altro film intitolato Natale tra le stelle.

La programmazione del Paradiso riprende poi lunedì 3 gennaio, con il ritorno di alcuni personaggi pronti a mischiare le carte della trama: Flavia Brancia (Magdalena Grochowska), Sandro Recalcati (Luca Capuano) e zia Ernesta (Pia Engleberth).

