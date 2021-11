Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 12 novembre: Tina si deve operare

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’8 al 12 novembre. Il medico consiglia a Tina di operarsi se vuole recuperare la voce.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dall’8 al 12 novembre. Tina si rivolge al medico per cercare di risolvere il suo problema e il medico le consiglia l’operazione, se vuole recuperare del tutto la voce.

Ovviamente è una decisione difficile per la ragazza, che cerca consiglio e conforto da chi le sta intorno. Agnese ha scoperto la foto di un bambino nascosta tra le cose inviate dalla Germania al marito e ha finalmente capito il motivo del suo comportamento.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Vittorio comprende la paura di Tina relativa all’operazione e così la accompagna dal medico, che le consiglia di effettuare l’intervento per il completo recupero della voce. Da quando Anna gli ha rivelato di essere vedova e di avere una figlia, Salvatore si sente confuso.

Flora continua a fare domande sui Guarnieri per fare luce sugli ultimi momenti di vita di suo padre. Gloria viene presentata all’ignara Veronica. Tina, supportata da Vittorio, dice tutto ai suoi genitori.

Irene intende boicottare Gemma per il bene di Stefania, che però non approva. Don Saverio insiste con Giuseppe affinché riveli ad Agnese l’esistenza di Petra. Flora continua a indagare sui Guarnieri e sul loro rapporto con Achille Ravasi.

Quando la ragazza comunica la sua partenza per Parigi, le potenziali rivelazioni di Cosimo Bergamini mettono in ansia Adelaide. Agnese soffre per la sua crisi matrimoniale e trova conforto in Armando.

Irene teme che Gemma possa allontanarla da Stefania e confessa a quest’ultima la paura di perdere il suo affetto e la sua amicizia. Gli Amato si dividono in merito all’operazione di Tina: Giuseppe si dimostra scettico, mentre Agnese è rincuorata da Vittorio sul fatto che tutto andrà bene e che deve sostenere la figlia.

A sorpresa, Cosimo arriva a Milano e così Flora non parte più per la Francia. Anna va a consolare Salvatore dopo aver appreso i motivi che agitano la sua famiglia.

Tina informa Vittorio della proposta del medico, esternando ancora una volta i suoi dubbi riguardo all’operazione. Irene cerca di far schierare anche Dora contro Gemma, mentre Stefania cerca di creare con la sorellastra un rapporto pacifico.

Salvatore si offre di accompagnare Anna dalla figlia e la ragazza apprezza molto il gesto. Grazie a un incontro (organizzato da Vittorio) tra Tina e una sua fan, la giovane Amato ragiona sul futuro. Flora conosce finalmente Cosimo.

Tina ha deciso in merito all’operazione. Flora continua a indagare sulla morte di Achille e ha la conferma che Umberto e Adelaide hanno una relazione. A Villa Guarnieri arriva a sorpresa Marco di Sant’Erasmo, nipote della Contessa.

Agnese ha scoperto la foto di un bimbo custodita in una busta spedita dalla Germania (nascosta tra le cose del marito) e ha dunque intuito la vera causa dell’ammanco di soldi; ora la donna costringe il marito a rivelare tutta la verità sul figlio illegittimo.

