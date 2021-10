Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 1° al 5 novembre. Agnese scopre gli ammanchi sul libretto di risparmio e vuole indagare sul marito.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 1° al 5 novembre. Agnese scopre gli ammanchi sul libretto di risparmio ma vuole indagare prima di accusare il marito.

Don Saverio cerca di convincere Giuseppe a raccontare la verità alla moglie sulla storia dei risparmi. Vittorio esprime alcuni dubbi sulla registrazione del brano di Tina, senza sapere che lo ha registrato la sorella.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Tina continua a nascondere il suo problema ai genitori, mentre Vittorio nel riascoltare la registrazione del brano, esprime qualche dubbio sulla voce della Amato. Gloria racconta ad Armando del patto fatto con Ezio: per il bene di Stefania, nessuno dei due ha interesse che la verità venga fuori. Paola lascia il lavoro di Venere per stare a riposo e portare avanti la gravidanza senza correre rischi e si presenta al Paradiso per salutare i suoi colleghi. Agnese scopre che Giuseppe ha dilapidato tutti i suoi risparmi.

Dopo avere scoperto gli ammanchi sul libretto di risparmio, Agnese vuole essere sicura di ciò che ha visto prima di accusare il marito. Don Saverio sente per caso Giuseppe parlare al telefono con Petra e prova a indagare. Saputo che Paola ha lasciato il lavoro, Gemma si mostra molto interessata al ruolo di Venere rimasto vacante. Vittorio sente Anna cantare e, insospettito, la convoca nel suo ufficio. Poi la ragazza informa subito Salvatore e Tina.

Al Paradiso ha inizio la ricerca della nuova Venere e Gemma si presenta alle selezioni. Don Saverio mette alle strette Giuseppe affinché dica la verità ad Agnese sugli ammanchi nel libretto di risparmio. Vittorio prova ad avere spiegazioni da Tina sul demo, ma ancora una volta lei riesce a svicolare. Conti, allora, chiede a Beatrice di fare ricerche nelle sale di registrazione perché ormai ha capito che Tina gli sta mentendo.

Tina è sempre più in difficoltà con la sua famiglia. Salvo confida i propri dubbi a Marcello in merito ad Anna e lui insieme a Ludovica organizza una serata in modo che i due possano avvicinarsi. Al Paradiso è il giorno delle selezioni per la nuova Venere e Gemma svolge delle prove impeccabili. Salvatore scopre che Vittorio si è esposto finanziariamente per il film e sprona Tina a raccontare tutta la verità; lei si presenta a casa Conti.

Gemma non ha dubbi sul fatto che sarà lei a prendere il posto lasciato da Paola. Flora inizia a raccogliere informazioni sui rapporti di suo padre Achille con i Guarnieri e sulle accuse da parte di Cosimo Bergamini nei loro confronti. Al Paradiso intanto si tirano le somme sulle prove che le aspiranti veneri hanno affrontato. Vittorio scopre tutta la verità sul demo e Salvatore difende Anna davanti a lui. Dal canto suo Anna confessa a Salvo di essere vedova e di avere una figlia. Intanto Vittorio offre a Tina il suo aiuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.