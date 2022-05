Il Paradiso delle Signore 7: Beatrice non ci sarà

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7° stagione. Caterina Bertone, l’attrice che interpreta Beatrice, dice addio alla soap opera di Rai 1.

Arrivano le prime anticipazioni della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore 7. In questa stagione, le cui riprese inizieranno tra fine maggio e inizio giugno, non ci sarà il personaggio di Beatrice Conti.

L’annuncio arriva direttamente da Caterina Bertone, interprete del personaggio nel corso degli anni. Con un lungo post sul suo profilo Instagram, l’attrice da l’addio ufficiale alla produzione.

“Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto. E sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Alessandro Tersigni per tutte le nostre risate fino alle lacrime, per tutte le volte che mi hai raccolto mentre inciampavo. Dove lo trovo ora un altro collega come te?”.

Con l’addio di Beatrice è facile immaginare che anche il personaggio di Dante Romagnoli, interpretato da Luca Bastianello, potrebbe essere al capolinea. Ricordiamo che i due personaggi nella soap sono innamorati e proprio nel finale della 6 stagione hanno coronato il loro sogno d’amore.

Per sapere ci saranno altri personaggi in uscita e quali saranno invece le new entry non ci resta, quindi, che attendere l’inizio delle riprese della 7° stagione de Il Paradiso delle Signore.

