Il MANN riconferma l’orario serale dal 1° ottobre al 3 dicembre. Programma

Giovedì sera al Museo: riparte la programmazione dal 1° ottobre al 3 dicembre, dalle 20, il ticket del MANN che costerà solo 2 euro. Ad ottobre quattro concerti del Festival Barocco Napoletano.

Ancora una grande e allettante iniziativa per la città di Napoli e per il MANN dove sono programmate visite ed eventi serali al Museo.

Si riparte sempre con grande fiducia e professionalità dal 1° ottobre al 3 dicembre, con il MANN che sarà aperto ogni giovedì, dalle 20 alle 23 (la biglietteria chiuderà alle 22), con ticket simbolico al costo di 2 euro.

Anche dopo il tramonto, così, sarà possibile ammirare le collezioni permanenti e la grande mostra sugli Etruschi: saranno fruibili tutte le sezioni museali, eccezion fatta per gli ambienti inaccessibili, al momento, per questioni di sicurezza.

Non solo arte, ma anche musica: nel primo mese di programmazione, saranno proposti, a partire dalle 20.30 nella Sala del Toro Farnese, quattro concerti targati Festival Barocco Napoletano ; si partirà giovedì prossimo con un viaggio dedicato all’estro di Farinelli: l’Ensemble Barocco Accademia Reale (Angela Luglio: soprano; Marina Esposito: mezzosoprano) eseguirà musiche di N. Porpora, G. F. Haendel, L. Vinci e R. Broschi.

Non mancherà (8 ottobre) il classico appuntamento dedicato alle contaminazioni melodiche: il pianoforte di Gino Giovannelli troverà un originale punto di incontro tra il jazz ed i ritmi più noti del Settecento europeo.

Un inno alla donna, dall’antichità ai nostri giorni: giovedì 22 ottobre sarà in programma lo spettacolo/concerto “La via delle sacerdotesse” (musiche tradizionali con incursioni nel repertorio di G. Caccini, C. Monteverdi, H. Alexiou, Ch. W. Gluck, G. F. Haendel​).

Il gruppo Danzar Grantioso, con i propri suggestivi abiti d’epoca, tornerà a colorare la Sala del Toro Farnese: il 29 ottobre, sarà in calendario “Il Ballo delle Ingrate”, accompagnato da suggestive melodie rinascimentali. Per partecipare agli spettacoli, che si svolgeranno secondo le vigenti disposizioni anti-Covid, necessario prenotare all’indirizzo mail info.fbn@libero.it.

Durante i giovedì sera, anche il MANN Caffè proporrà ai visitatori la possibilità di degustare specialità del territorio: al costo di 5 euro (4 euro per titolari di abbonamento OpenMANN), sarà offerto un calice di vino (falanghina o aglianico)per accompagnare l’Aperibox.