“Il duro del Road House” su Sky Max. I film in tv venerdì 16 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv venerdì 16 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Breaking Surface – Trattieni il respiro – 21:15 Programmato per uccidere – 21:00 Iris Ip Man 2 – 21:20 Rai 4 Il club degli Imperatori – 21:15 Premium Cinema 2 A spasso nel bosco – 21:10 Rai Movie Kika – Un corpo in prestito – 21:15 Cielo Rock Dog – 21:00 Sky Family Tutti i soldi del mondo – 21:15 Sky Cult Il duro del Road House – 21:00 Sky Max Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Road House

Road House Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Rowdy Herrington

Rowdy Herrington Cast: Patrick Swayze, Ben Gazzara, Kelly Lynch, Sam Elliott TRAMA Il duro del Road House (Road House) è un film del 1989 diretto da Rowdy Herrington con protagonista Patrick Swayze. Nel 2006 è stato realizzato un sequel intitolato Road House – Agente antidroga (Road House 2: Last Call). Nonostante sia ambientato nel Missouri, in realtà il film è stato girato in California, ad essere precisi a Newhall, Sanger (Fresno) e Valencia. La violenza al Double Deuce Road House porta il proprietario ad assumere Dalton, un buttafuori, per risolvere il problema. tuttavia, l’immediato successo di Dalton e la sua storia con una dottoressa provocano l’ira di Wesley, mafioso del posto.