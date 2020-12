Ida Platano restituisce l’anello a Riccardo Guarnieri con una lettera

Anticipazioni Uomini e donne trono over: le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Rivedremo la dama in studio?

Dopo un po’ di tempo, le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano in primo piano al trono over di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Ida e Riccardo non stanno più insieme, ma, come riporta “Il Vicolo delle News”, nella registrazione Uomini e Donne del 5 dicembre, la dama ha tenuto a fargli recapitare un pacchetto, contenente la lettera e l’anello di fidanzamento che il cavaliere le diede pubblicamente nel corso della scorsa edizione del dating show. Nella registrazione di sabato 5 dicembre, c’è dunque stato un dibattito in studio sulla natura sincera del gesto o sulla volontà di Ida di essere di nuovo al centro dell’attenzione, visto l’improvviso ritorno di fiamma tra Riccardo e Roberta Di Padua (che però sembra già sbiadito).

Da un lato, c’è chi ha sempre sostenuto Ida e la sincerità dei suoi sentimenti (come l’amica Gemma Galgani) e chi ha iniziato a dubitare della sua buona fede, alludendo al fatto di essersi fatta sentire solo adesso che Riccardo sta tornando a essere protagonista nel programma.

Guarnieri si era detto desideroso di rivedere Ida per chiarire quanto accaduto a telecamere spente. Lei non aveva mai accettato, fino a quest’ultimo gesto: le prossime registrazioni porteranno sicuramente ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Intanto a breve ci sarà la scelta di Davidei Donadei che in questi ultimi giorni è stato notato più affiatato con Beatrice.