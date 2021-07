“Vi presento i nostri” su Italia 1. I film in tv giovedì 1° luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 1° luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 1° luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Gli ultimi fuorilegge – 21:15 Sky Cinema The Water Diviner – 21:00 Iris Vi presento i nostri – 21:20 Italia 1 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Little Fockers

Little Fockers Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Paul Weitz

Paul Weitz Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner, Dustin Hoffman, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole Pano, Don Kress TRAMA Vi presento i nostri (Little Fockers) è un film del 2010, diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e Mi presenti i tuoi? (2004), e come questi ultimi ha un registro spiccatamente comico. Il titolo in originale riprende il Meet the Fockers del secondo capitolo. Il film è uscito negli Stati Uniti il 22 dicembre 2010, mentre in Italia il 14 gennaio 2011. Terzo capitolo della saga che racconta le divertenti avventure di Greg Fotter e del suo terribile suocero Jack. Greg e Pam sono finalmente riusciti a convolare a nozze e adesso sono genitori di due splendidi gemelli, un maschio e una femmina. Jack, però, sfiora l’infarto e, per questo motivo, decide di alleggerirsi le spalle e investire il genero del ruolo di “padrino” della famiglia. Greg non solo dovrà dimostrare di essere duro almeno quanto il suocero, ma dovrà anche fronteggiare altri due insidiosi personaggi.. I guardiani del destino – 21:15 Premium Cinema 2 Empire State – 21:10 Rai Movie Double Team – Gioco di squadra – 21:15 Cielo Il cacciatore di ex – 21:10 Paramount Channel Biancaneve e il cacciatore – 21:00 Sky Family Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line – 21:15 Sky Cult