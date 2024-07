Gusto Italia, tappa a Marina di Camerota dal 24 al 28 luglio

Gusto Italia da mercoledì 24 a domenica 28 luglio farà tappa al Porto Turistico di Marina di Camerota.

Resta nel Cilento Gusto Italia e, da mercoledì 24 a domenica 28 luglio, approderà al Porto Turistico di Marina di Camerota.

In una cornice naturalistica unica, premiata sia con la Bandiera Blu per la sostenibilità, l’ambiente ed i servizi, che con la Bandiera Verde assegnata per le spiagge a misura di bambino, la fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo è un’occasione speciale per entrare in diretto contatto con produttori ed artigiani, per acquisti consapevoli e Made in Italy.

L’ingresso, come sempre, è completamente gratuito tutti i giorni, dalle ore 17 a mezzanotte.

Questa tappa di Gusto Italia è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Camerota, grazie al sindaco Mario Salvatore Scarpitta e all’assessore Teresa Esposito, del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, della Camera di Commercio di Salerno, della CNA Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

“Marina di Camerota ormai è una tappa irrinunciabile del nostro tour. Amiamo tornarci, per ammirare la sua bellezza, godere del suo mare e vivere serate piacevoli assieme a chi ci segue ormai da anni. D’altronde, grazie alla sinergia consolidata con il comune di Camerota, saranno presenti diverse aziende locali che arricchiranno la nostra fiera con i loro prodotti tipici”, commenta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Nella tappa di Marina di Camerota ci sarà spazio per artigiani e produttori locali, affiancati dalle aziende agricole del GAL Vallo di Diano, attraverso cui è possibile avere uno sguardo più ampio su tutto il Cilento.

Dai tipici locali ai tipici di tutta Italia, imperdibile lo stand con salumi e formaggi provenienti da diverse regioni.

Dalla Calabria giungerà la liquirizia di Rossano Calabro, insieme a caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma ci saranno anche nduja, peperoncini piccanti, formaggi e salumi realizzati con il suino nero calabrese. Da gustare freddo il vino dolce prodotto con mosto d’uva calabrese, accanto al croccante ed al miele di apicoltura calabra. Dalla Campania tanti mieli da apicoltura biologica provenienti da Capaccio, i dolci della tradizione, le composte di frutta e il liquore allo zafferano realizzato in Irpinia. Immancabile la presenza della nocciola di Giffoni IGP, con la spalmabile, il croccante realizzato al momento, le noci e le mandorle, così come della frutta essiccata naturalmente, merenda dalle molteplici proprietà nutritive. Dalla Puglia un bel carico di taralli pugliesi friabili e senza lievito in vari gusti, sia salati che dolci. Dalla Basilicata peperoni cruschi, pasta artigianale, olio evo, marmellate e un vino dolce prodotto su un’antica ricetta medievale. Tra le curiosità, da assaggiare il dolce farcito ungherese kudos, prodotto con il miele.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, sia da uomo che da donna, tra cui bracciali. Presenti anche le ceramiche artistiche della Campania, i bijoux in corallo di Torre del Greco, nonché prodotti in pelle di alta qualità realizzati a mano come borse, cinture e portafogli. Imperdibili le borse e i cappelli ricamati a mano e personalizzati al momento. Anche abbigliamento ed accessori in stile moda Positano e di un atelier di Salerno, nonché cappelli e borse in vari materiali. Non mancherà lo spettacolo di un artigiano pugliese del vetro che realizza live tante creazioni con il vetro soffiato, proprio come la tecnica utilizzata a Murano.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 1 al 4 agosto – Villammare (SA)

Dall’8 all’11 agosto – Castellabate (SA)

Dal 14 al 18 agosto – Metaponto (MT)

Dal 21 al 25 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)