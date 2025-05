L’Amerigo Vespucci torna a Napoli: quattro giorni di eventi con il Villaggio In Italia

Alla Stazione Marittima – Molo Beverello dal 13 al 16 maggio sarà possibile visitare lo storico veliero Amerigo Vespucci e partecipare agli eventi attesi al Villaggio IN Italia di Napoli.

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Napoli dove sosterà dal 13 maggio, presso la Stazione Marittima – Molo Beverello. Nave Vespucci lascerà Napoli nel pomeriggio del 16 maggio per navigare verso Cagliari.

Prima di raggiungere il molo la Nave Scuola della Marina Militare incontrerà Nave Atlante, la seconda Logistic Support Ship (LSS) della classe Vulcano, dotata delle più innovative ed avanzate tecnologie militari, varata il 18 maggio 2024 nello storico cantiere di Castellammare di Stabia.

A Napoli, 13a tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Napoli Nave Amerigo Vespucci sarà accolta da una Cerimonia di Benvenuto a cui prenderanno parte le autorità civili e militari e, per la prima volta, anche una rappresentanza di studenti della Città Metropolitana di Napoli.

Nel corso della tappa sono attesi al Villaggio IN Italia: il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida; il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli; il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago; il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Napoli la Banda della Marina Militare e la Fanfara del decimo Reggimento Carabinieri “Campania” che si esibiranno anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia nei giorni di sosta. Nel corso della sosta si esibirà anche la Fanfara dell’ottavo Reggimento Bersaglieri.

Tante sono le attività in programma a Napoli con il Tour Mediterraneo Vespucci a partire dall’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., “Il Vespucci incontra la cultura” che dal 13 al 16 maggio mette a disposizione sul sito www.tourvespucci.it biglietti a tariffa ridotta per visitare nel capoluogo campano il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi (Direzione regionale Musei nazionali Campania), Villa Pignatelli (Palazzo Reale) e il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana (Musei nazionali del Vomero).

Nel tardo pomeriggio del 15 maggio al termine della sesta tappa del Giro d’Italia (da Potenza a Napoli attraversando l’Irpinia) il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci, ospiterà a bordo il vincitore della tappa insieme al campione Vincenzo Nibali e a una rappresentanza di autorità e ospiti istituzionali.

La tappa napoletana sarà anche l’occasione per promuovere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Unesco, con un evento a cura del MASAF.

Con l’evento “Vespucci incontra Mare Fuori”, nei giorni di permanenza della Nave Scuola della Marina Militare a Napoli, ci sarà l’apertura speciale del set della serie televisiva “Mare Fuori” (Base Navale della Marina Militare di Napoli – via Acton – Molo San Vincenzo) che sarà possibile visitare prenotando gratuitamente sul sito www.tourvespucci.it); martedì 13 maggio alle ore 17.00 al Villaggio IN Italia ci sarà l’evento “Vespucci incontra Mare Fuori”, condotto da Veronica Maya, con alcuni protagonisti della serie e i rappresentati della Rai, della casa di produzione Picomedia con il produttore Roberto Sessa, con l’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare a Napoli, e con l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli.

A Napoli, città che ha scelto per il suo studio-museo, l’artista scultore italiano contemporaneo Jago si racconterà in diretta streaming su Ansa.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, martedì 13 maggio alle ore 14.00 presso la conference hall del Villaggio IN Italia. “La David” il modello in bronzo dell’opera scultorea che ha accompagnato Nave Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale, sarà esposta per l’occasione in prossimità del veliero.

Il Ministero per le disabilità mercoledì 14 maggio alle ore 19.00 organizza, nell’area centrale del Villaggio IN Italia, una dimostrazione di “Ballo inclusivo”.

Insieme a Comune di Napoli, partner istituzionale per la tappa napoletana del Tour Mediterraneo Vespucci, sono in programma una serie di incontri aperti al pubblico presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia: il 14 maggio alle ore 15 si terrà un momento di riflessione e confronto sul rapporto di attuazione del “Patto per Napoli”. Giovedì 15 maggio alle ore 13 prevista una lezione-conferenza della storica dell’arte Francesca Amirante per parlare del rapporto tra il mare e la città, sia dal punto di vista urbanistico, sia attraverso l’arte figurativa e la letteratura e alle ore 15 l’incontro dedicato a Musica e Tradizioni. Giovedì 15 maggio ore 18:30 la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) racconta ai cittadini l’impegno del Comune sul fronte della cultura: digitale, inclusiva, innovativa ma fortemente legata all’identità e alle tradizioni artigiane di Napoli, attraverso la stretta collaborazione e l’impegno di partner altamente qualificati in ambito tecnologico.

Sempre il 15 maggio alle 9.30 si terrà l’evento “Diritti a vele spiegate” organizzato da Unicef Italia, per celebrare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: oltre 200 bambini e giovani di diverse scuole visiteranno Nave Amerigo Vespucci, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia.

Per i più piccoli anche a Napoli sarà presente, giovedì 15 alle ore 17.00 (presso la conference hall del Villaggio IN Italia) il progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo). Evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it.

Al Villaggio IN Italia sarà esposta la storica Fiat 1500 Rai, in dotazione alla Radio dal 1966 per seguire le tappe della Corsa Rosa sino alla fine degli anni ’70. Entrambi, Fiat 1500 e Nave Amerigo Vespucci, vantano la Targa Oro dell’Automotoclub Storico Italiano.

Presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia : martedì 13 Maggio: alle ore 11.00 ci sarà la presentazione del libro “Oltre gli orizzonti” con l’autrice Greta Cristini, a cura dell’ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della Marina Militare; alle ore 12.30 si terrà l’evento “Prevenzione e Familiarità” a cura di AIOM. Mercoledì 14 maggio: alle ore 9.30 saranno presentate le monete dedicate al Tour Mondiale Vespucci emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; alle ore 11.00 si terrà la conferenza organizzata dal Ministero per le disabilità “Il valore della cura e l’obiettivo dell’inclusione: servizi e progetti a confronto”; alle ore 16.00 ci sarà la presentazione dello Speciale “Giro del Mondo Nave Vespucci 2023-25” del Notiziario della Marina Militare; alle ore 17.30 si terrà il convegno dedicato al PROPELLER CLUB. Giovedì 15 maggio : alle ore 10.00 si terrà l’incontro “Navi spaziali: lo Spazio e il Mare ispirano le nuove generazioni”. Venerdì 16 maggio: alle ore 8.30 si terrà il convegno divulgativo “Mare di Vita e di Storia” a favore degli studenti della Città Metropolitana di Napoli”; alle ore 10.00 l’associazione Circoli Nautici della Campania consegnerà il premio “Circoli Nautici della Campania” a Nave Amerigo Vespucci e allo stesso orario tornerà Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a bordo a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro. Alle ore 10.30 si terrà la conferenza “La geostrategia del mare: interesse nazionale e futuro sostenibile dell’Italia” a cura dell’Associazione Globe Italia for Climate Initiative, per parlare dell’importanza strategica degli spazi marittimi nel contesto politico, economico, ambientale e militare globale. I mari e gli oceani non sono solo risorse naturali, ma anche spazi contesi che influenzano profondamente gli equilibri di potere tra le nazioni. Parteciperanno all’evento il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente di Globe Italia Matteo Favero.

Nella navigazione verso Cagliari Nave Amerigo Vespucci renderà omaggio al Golfo di Napoli con un passaggio ravvicinato a Sorrento (16 maggio pomeriggio), e starà alla fonda nelle acque antistanti Castellamare di Stabia (il 16 sera e il 17 maggio) per poi fare un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Amalfi (tardo pomeriggio del 17 maggio).

Coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare e visitare il Villaggio IN Italia esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione (non sarà possibile accedere senza prenotazione).

Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.

RAI e agenzia stampa ANSA sono i media partner del Tour Mediterraneo.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

Il Villaggio IN Italia di Napoli del Tour Mediterraneo Vespucci è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Napoli.

Il Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è realizzato grazie al supporto di: Regione Friuli Venezia Giulia, Partner Istituzionale dell’iniziativa; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri e Pirelli, Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), Partner Scientifici.