A Città della Scienza family weekend con i Kid Pass Days 2025

Un nuovo weekend a Città della Scienza con un programma ricco di eventi tra laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività dedicate a tutta la famiglia.

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, nell’ambito dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni, Città della Scienza propone un ricco programma di eventi, laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività tutte dedicate alla famiglia e alle incredibili storie di mamme, papà e tutori del regno animale.

Attraverso giochi, laboratori scientifici e creativi, scopriremo come animali diversi si prendono cura dei loro cuccioli: chi costruisce nidi accoglienti, chi li porta in groppa, chi li nutre con attenzione e chi li difende con coraggio. Un modo divertente e coinvolgente per conoscere meglio la natura e i suoi affetti più teneri!

Programma di un nuovo weekend a Città della Scienza:

Il canguro e il marsupio – Interactive Lab

Sai che il marsupio è fondamentale per la sopravvivenza dei piccoli canguri? È una sorta di comoda tasca sulla pancia della mamma, dove i cuccioli trovano rifugio, calore e protezione nei primi mesi di vita. Vieni a scoprire con noi tante curiosità sulla straordinaria vita dei canguri e sul legame speciale tra mamma e cucciolo. Un’occasione unica per imparare divertendosi, insieme a tutta la famiglia. Ti aspettiamo per costruire il marsupio o la tana protettiva col Didò ed altri materiali.

Quando: sabato 10 e domenica 11 maggio

Orario: 10:30-11:00 – 14:00-14:30

Target: dai 3 ai 6 anni | Prenotazione presso infopoint di Corporea

Scienza parentale nel formicaio – Interactive Lab

Armati di curiosità e lenti d’ingrandimento scopriamo i fantastici abitanti del sottosuolo, prime fra tutte le formiche! Come un unico organismo lavorano all’unisono per il benessere del formicaio; sono instancabili lavoratrici e si prendono cura di uova e larve, come delle vere tate, per assicurarsi il futuro della colonia, proteggendo a costo della loro vita la madre di tutti gli individui, la formica regina.

Quando: sabato 10 e domenica 11 maggio

Orario: 11:00-11:30 – 14:30-15:00

Target: dai 7 ai 10 anni

Scienza con le ali – Interactive Lab

Il gioco prenderà il via nel giardino di Città della Scienza e sarà dedicato alla scoperta delle piante su cui alcune specie di farfalle depongono le proprie uova. Sì, hai capito bene! Le farfalle scelgono con cura le piante su cui lasciare le uova, perché proprio quelle foglie diventeranno il primo nutrimento per le larve appena nate. Unisciti a noi per scoprire tanti altri affascinanti motivi dietro questa scelta! Potrai divertirti con gli altri partecipanti e, allo stesso tempo, trasformarti in un piccolo botanico: costruirai il tuo taccuino personalizzato di farfalle e foglie, raccogliendo curiosità e conoscenze sia sul mondo vegetale e su quello animale.

Quando: sabato 10 e domenica 11 maggio

Orario: 11:30-12:00 – 15:30-16:00

Target: dai 10 ai 13 anni

E-Sperimentiamo con l’acqua

Vieni con tutta la famiglia a scoprire l’acqua, fonte di vita e crescita, culla dell’esistenza per tutti gli esseri viventi e protagonista di tantissimi esperimenti sorprendenti! Partecipa ad un science show ricco di attività divertenti e coinvolgenti: semplici esperimenti scientifici ti sveleranno le incredibili proprietà dell’acqua… e il bello è che potrai riprodurli anche a casa, insieme a familiari e amici!

Quando: sabato 10 e domenica 11 maggio

Orario: 12:30 – 13:00

Target: Per tutti | Prenotazione presso infopoint di Corporea