Green pass, oggi cabina di regia e CdM: al vaglio l’obbligo per il personale scolastico

Green Pass obbligatorio: oggi dovrebbe arrivare l’estensione del decreto anche al mondo della scuola. Ipotesi tamponi tra i 5 e i 10 euro per i ragazzi.

A partire da domani, venerdì 6 agosto, scatterà in vari ambiti l’obbligatorietà del green pass, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19, come anche un tampone negativo nelle ultime 48 ore e la guarigione dal virus (in questo caso la certificazione sarà valida per sei mesi).

Dopo il decreto dello scorso 22 luglio, si attende per oggi il provvedimento con cui saranno definite anche le norme sulla scuola. Dalla cabina di regia e dal successivo Consiglio dei Ministri, è molto probabile l’introduzione dell’obbligo di green pass anche per il personale scolastico, col preciso scopo di riaprire tutte le scuole in presenza dal prossimo settembre. Non sarà previsto invece alcun obbligo per gli studenti, anche se in Campania, ad esempio, il governatore Vincenzo De Luca ha più volte sottolineato come anche la vaccinazione degli studenti sia fondamentale per la ripartenza in presenza dell’anno scolastico.

Per i ragazzi potrebbe essere inoltre accolta una delle richieste della Lega, ovvero tamponi a prezzi calmierati per i giovani dai 12 ai 18 anni, che pagheranno per un test tra i 5 e i 10 euro.