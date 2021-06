Green pass: ecco come ottenere il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19

Green Pass: il Ministero della Salute sta inviando ai cittadini la Certificazione verde che attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19.

In questi giorni il Ministero della Salute sta mandando ai cittadini le indicazioni per ottenere il green pass, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19.

Il green pass viene rilasciato già dopo la prima dose. Completato il ciclo vaccinale, la certificazione sarà valida per 270 giorni (ovvero 9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione.

Le indicazioni arrivano sull’indirizzo e-mail comunicato nel momento in cui è stata fatta l’adesione alla piattaforma regionale. La Certificazione verde Covid-19 potrà essere acquisita utilizzando il codice AUTHCODE al seguente link https://www.dgc.gov.it/spa/public/ oppure con la App Immuni (https://www.immuni.italia.it/download.html).

Bisogna inserire il codice, la data di scadenza e il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione. Se non si possiede la Tessera Sanitaria, perché non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, bisogna inserire il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione.

La Certificazione è disponibile anche su App IO (https://io.italia.it/): se si è intestatari della Certificazione, si riceverà la notifica in app da cui visualizzarla direttamente, senza fare alcuna richiesta né inserire codici o altri dati: basterà aver effettuato l’accesso all’App IO con la propria identità digitale SPID o CIE.

In caso di necessità di assistenza, si può contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it. Se si è utenti di APP IO, si può chiedere assistenza direttamente tramite l’app. Per informazioni su aspetti sanitari, si può invece chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.