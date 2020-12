Grande Fratello Vip: il ritorno di Filippo Nardi nella Casa

Grande Fratello Vip: Filippo Nardi torna nella Casa di Cinecittà dopo 19 anni dalla prima esperienza (e dal famoso sfogo) nella formula “classica” del reality di Canale 5.

Ieri sera ci sono stati tre nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia). Oltre alla showgirl Samantha De Grenet e a Sonia Lorenzini (ex tronista di Uomini e Donne), molto atteso è il ritorno di Filippo Nardi.

Il 51enne disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano torna nella Casa di Cinecittà dopo ben 19 anni. Nel settembre 2001, Filippo Nardi partecipò infatti alla seconda edizione “classica” del Grande Fratello (allora condotto da Daria Bignardi).

Ma dopo soli 13 giorni, il dj abbandonò polemicamente la Casa, essendo insofferente delle rigide regole della trasmissione. Filippo ebbe infatti una furiosa reazione a causa della mancanza di sigarette, che non erano previste nella spesa di quella settimana.

Celeberrimo il suo sfogo nel confessionale al grido di “Dove sono le sigarette?” (oggetto, tra l’altro, di una simpatica parodia di Fabio De Luigi a Mai dire Grande Fratello).

Ora (dopo la sua partecipazione a programmi come Le Iene e Detto Fatto, oltre a essere stato per due volte “naufrago” a L’Isola dei Famosi), per Filippo Nardi si chiude un cerchio della sua carriera.