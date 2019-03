Anticipazioni Un posto al sole: dopo lo scontro con Manlio, Franco (che ha affrontato Picardi nonostante fosse malconcio dopo l’aggressione ordinata da Prisco) si sottopone a un’operazione dall’esito incerto.

Il personaggio di Manlio Picardi (Paolo Scalondro) sarà protagonista in negativo delle prossime puntate di Un posto al sole.

Le anticipazioni (riportate da Tvsoap) raccontano che Manlio sarà asserragliato alla Terrazza, con Giulia (Marina Tagliaferri), Franco (Peppe Zarbo) e Jimmy (Carlo Coppola) suoi prigionieri. L’uomo (che ha già picchiato la moglie Adele) non ha alcuna intenzione di arrendersi e a quel punto Renato e Raffaele dovranno decidere il da farsi: sarà infatti avvertito uno sparo e di conseguenza il coinvolgimento della polizia potrebbe in teoria far perdere ulteriormente la testa a Picardi, con possibili conseguenze tragiche.

L’intervento ha un esito incerto

A quel punto nascerà un altro grave problema: Franco Boschi, già malmesso dopo il pestaggio di Prisco (Fabio De Caro), ora rischia davvero grosso dopo la colluttazione con Manlio, che l’ha portato a cadere per terra rovinosamente.

A quel punto, Boschi dovrà affrontare un delicato intervento il cui esito, vista la situazione, non è per nulla scontato.