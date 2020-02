Un Posto al Sole, anticipazioni: Alberto manipola Clara

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo. Alberto riesce a manipolare Clara. Fabrizio Rosato sarà accusato dell’omicidio di Sebastiano Rosato. Serena e Filippo saranno destinati ad allontanarsi per un evento misterioso che coinvolgerà il marito.

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi vedremo Alberto manipolare con successo Clara, facendola desistere dal suo intento.

Inoltre Marina decide di affrontare Fabrizio, sempre più nei guai sul piano giudiziario. Serena e Leonardo continuano ad avvicinarsi, come finirà? Intanto iniziano i lavori a Palazzo Palladini che saranno ostacolati da Alberto Palladini che renderà la vita difficile al capocantiere Mastro Peppe.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Alberto riesce a manipolare la mente di Clara, che di conseguenza recede dal suo proposito. Qualcuno però non si fida ancora completamente di lui, e quindi gli fa un minaccioso avvertimento.

Più tardi Marina, convinta che Fabrizio si stia sacrificando per lei, decide di affrontarlo per chiedergli di ammettere la verità. Intanto Raffaele e gli inquilini del palazzo incontreranno il simpatico capocantiere scelto per la ristrutturazione delle cantine per Vittorio e Patrizio. Tuttavia i lavori prendono una piega sbagliata sin dal primo giorno.

Cresce intanto il rapporto fra Serena e Leonardo, mentre Filippo finisce per fare una conoscenza che lo colpisce molto. Presto però il buonumore per quell’incontro sarà rovinato da un evento inaspettato e davvero sconvolgente.

Nel frattempo Nunzia cerca di mettere ancora una volta in guardia Clara su Alberto, ritenuto dalla donna una persona non affidabile e senza speranze. Quest’ultimo infatti darà conferma della sua natura a spese di Raffaele. Più tardi Guido, trovandosi in difficoltà di fronte alle strane richieste di due turisti, ricorre all’aiuto di Michele e Tiziano.

Intanto la persistente presenza di Leonardo nella vita di Serena causa ancora molti contrasti tra Filippo e la moglie; che sia arrivata davvero la fine per la loro relazione? Niko vorrebbe acquistare l’auto di Alberto che ha messo in vendita, ma sarà ostacolato dai suoi genitori e dalla futura moglie Susanna.

Intanto Raffaele incoraggia a mastro Peppe a ignorare le richieste dell’avvocato Palladini e di dedicarsi invece ai lavori di ristrutturazione delle cantine.

Alberto è ancora molto vicino a Marina.

Emergono nuovi elementi dalle indagini sulla morte di Sebastiano Rosato, quelli che spingono Giovanna a fare ulteriori approfondimenti per scoprire la verità. Nel frattempo, mentre Niko dà inizio a una vera e propria negoziazione con Alberto per l’acquisto della sua macchina, Peppe Capasso ne ha abbastanza con i condomini del Palazzo.

In seguito alla mail ricevuta da Filippo, Serena realizza concretamente per la prima volta che le loro strade si stanno allontanando sempre di più, ed è assalita dall’angoscia.

Si aggrava nel frattempo la situazione giudiziaria di Fabrizio. Marina però non si da pace, e continua infatti ad avere al suo fianco Roberto, solidale e premuroso. Con la complicità di Franco, Niko riesce a tenere ancora un po’ sulle spine Alberto per la trattativa della sua auto. L’equilibrio molto precario tra mastro Peppe e i condomini del Palazzo sarà destinato a precipitare e bisognerà correre ai ripari.

