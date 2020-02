Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto si riavvicina a Marina

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio. Mentre Marina non sa cosa fare, Roberto la supporta da vicino. La Cirillo sempre più vicina a Leonardo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle punte di Un Posto al Sole, dal 24 al 28 febbraio. In queste puntate assisteremo al graduale riavvicinamento tra Roberto e Marina, causato dalle difficoltà di quest’ultima.

Inoltre scopriamo che Serena è attirata dal bel Leonardo, ma deve fare i conti con i suoi sentimenti contrastanti. Arriva anche un momento molto importante, lavorativamente, per Patrizio, mentre Clara interrompe la gravidanza.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Per Marina arriverà un difficile momento e Roberto Ferri non smetterà mai di offrirle il suo prezioso sostegno. I coniugi Pergolesi si prepareranno si prepareranno a partire per il Madagascar per la loro adozione internazionale. Vista la loro assenza però al vulcano sarà necessaria una riorganizzazione.

Alberto, deciso a mettere in difficoltà la Giordano, farà di tutto per metterla sempre di più in cattiva luce. Fabrizio preoccupato per la sua amata reagirà con un gesto alquanto inatteso nei confronti dell’uomo.

Leonardo intanto continuerà ad apparire migliore agli occhi di Serena rispetto a Filippo che, dal canto suo, si allontanerà sempre di più da sua moglie. Il giovane Giordano sarà coinvolto in uno scherzo di carnevale che gli solleverà l’umore in maniera positiva.

Tra i coniugi Sartori le tensioni saliranno alle stelle e ciò finirà per favorire Leonardo che non nasconderà più il suo forte interesse per la Cirillo. Patrizio, convinto di dover essere esaminato da un noto critico gastronomico, comincerà a chiedersi se è realmente all’altezza della situazione.

Vista la dura reazione di Alberto Palladini, Clara si mostrerà realmente decisa ad interrompere la gravidanza. Marina comincerà a capire la sua situazione effettiva mentre Ferri verrà a conoscenza del reale motivo della frattura tra la donna e Fabrizio Rosato.

La Cirillo sempre più vicina a Leonardo sarà inevitabilmente costretta a fare chiarezza dentro di sé per capire quali sono i suoi reali sentimenti.

Clara scossa e turbata per la sua reazione s recherà in ospedale mentre Alberto comincerà a fare i conti con i suoi primi problemi economici. La Giordano invece si mostrerà parecchio combattuta tra ciò che le consiglia Roberto e il suo interesse per Rosato. Niko invece comincerà ad aiutare Guido Del Bue a svuotare la cantina, nonostante la fatica però per lui arriverà una bella sorpresa.

