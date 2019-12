Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 dicembre. Clara è sempre più manipolata da Alberto mentre Giulia e Angela continuano lo scontro.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 dicembre. Vedremo arrivare il Natale nella soap, anche se i problemi di sempre non troveranno facile risoluzione.

Infatti Clara è sempre più manipolata da Alberto, mentre Giulia e Angela continuano il loro scontro. Nel frattempo, con uno stratagemma, Raffaele ha incastrato Renato che rischia di trovarsi Otello come nuovo convivente.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

A palazzo Palladini è la vigilia di Natale. Mentre Angela è impegnata a fare i conti con gli imprevisti del proprio lavoro, Silvia deve accettare e rassegnarsi alla testardaggine di sua madre e Otello. Nel frattempo Guido si rende conto che i figli restano bambini anche quando diventano grandi, mentre Raffaele capisce all’improvviso di possedere già tutto ciò che desidera.

Bianca e Jimmy, travolti da un magico cortocircuito temporale, si rendono finalmente conto del vero senso del Natale… L’atmosfera natalizia avvolge e riempie palazzo Palladini. Finalmente Serena e Filippo possono vivere di nuovo un momento di grande armonia familiare, anche se qualcuno potrebbe metterla a serio rischio.

Nel frattempo la convivenza in casa Giordano diventa sempre più insostenibile per Vittorio, che decide di optare per una soluzione che rischia di peggiore ulteriormente la situazione con suo padre. Intanto la nuova coppia di palazzo Palladini è sulle bocche di tutti, ma c’è già chi scommette che la convivenza tra Renato e Otello avrà vita breve.

Più tardi Filippo è travolto dalla notizia che Viviana è a Napoli e alloggia al Bed and Breakfast della moglie. Nel frattempo Eugenio riceve un’importante proposta di lavoro, un nuovo motivo per entrare in forte tensione con Viola. Scoperta l’identità del misterioso ospite intrufolatosi in casa sua, Guido prova a far cambiare idea a Mariella.

Rileggi le anticipazioni di Un Posto al Sole.