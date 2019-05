Un Posto al Sole, anticipazioni. Arianna e Patrizio saranno motivo di sorpresa, negativa, per amici e parenti a causa delle loro decisioni.

Arrivano le anticipazioni delle trama delle puntate di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate sorprese negative sono pronte per il pubblico e per i personaggi della soap di Rai 3. Due saranno i protagonisti principali: Arianna e Patrizio.

Arianna porterà la pistola, che si è procurata dopo le ultime brutte esperienze vissute li, al Vulcano, preoccupando tutti. Peggio di lei farà Patrizio: dopo un grande successo si scoprirà infatti che fa uso di droghe, nello specifico di anfetamine.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Occhi puntati anche sul Caffè Vulcano, per più di un motivo: il primo sta nel fatto che vedremo ancora Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), impegnato a conquistarsi il suo meritato successo proprio nel locale di Silvia (Luisa Amatucci). Il secondo motivo, invece, è molto più drammatico.

Già da diverso tempo Arianna ha deciso di prendere il porto d’armi e di avere con sé una pistola, dopo i due episodi delle rapine al Vulcano. Questa novità ha prodotto molti malumori alla Terrazza e soprattutto in Andrea (Davide Devenuto), assolutamente contrario al fatto di possedere un’arma.

Negli episodi di Upas della prossima settimana, la tensione tra i coniugi Pergolesi è destinata a salire ulteriormente: Arianna, infatti, si presenterà al Caffè proprio con la suddetta pistola.

Patrizio shock: si scoprirà che fa uso di droghe.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) avrà molto successo al Caffè Vulcano. Ma sul finire della prossima settimana ci accorgeremo che il ragazzo è un po’ troppo su di giri e il motivo per questa strana euforia verrà svelato prestissimo.

Patrizio, che evidentemente non ha mai dimenticato Rossella (Giorgia Gianetiempo), fa uso di anfetamine. Riuscirà ad uscirne? Quel che è certo è che avremo una fase in cui entrambi i fratelli Giordano saranno in prima linea, sia Patrizio e sia Diego (Francesco Vitiello).

La novità inaspettata che invece riguarda sempre il clan Giordano è il prossimo ritorno in video di Eugenio Nicotera, sempre interpretato da Paolo Romano (che ultimamente abbiamo visto nella fiction Mentre ero via).

La particolarità di questo rientro è che Eugenio stavolta sarà solo, senza la sua Viola (Ilenia Lazzarin): il magistrato non torna infatti per cause familiari ma per motivi connessi in qualche modo al suo lavoro. Di cosa si tratterà?