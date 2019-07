Temptation Island Vip 2019: i telespettatori attendono di sapere le coppie della versione “famosa” del reality di Canale 5 (che quest’anno sarà condotta da Alessia Marcuzzi).

Terminata la versione classica, i telespettatori di Canale 5 sono già in attesa di Temptation Island Vip 2019. La versione vip del reality (affidata alla conduzione di Alessia Marcuzzi) verrà registrata a fine agosto e mandata in onda a settembre.

Come riportato da “Velvetgossip”, nei giorni scorsi è circolata con insistenza la presenza di due coppie: l’attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo (già naufraga all’Isola dei famosi) e il compagno Andrea Ippoliti e l’attore Alex Belli (anche lui ex “isolano”) e la fidanzata Delia Duran (anche lei attrice). Tuttavia, questi ultimi due sarebbero stati sostituiti con un’altra coppia (ancora top secret) più indicata per il proprio vissuto. Quest’anno, infatti, la produzione tiene a puntare più sulla storia delle coppie che non sulla celebrità delle stesse.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé, su cui da mesi si rincorrono i pettegolezzi circa un’eventuale partecipazione, non sembrano invece in lizza per la trasmissione.

Come vedere Temptation Island Vip

Come ogni programma TV in onda su Canale 5, anche Temptation sarà disponibile in diretta streaming e on demand per chi non può vedere le puntate in TV. Per seguire la seconda edizione di Temptation Island 2 in streaming basterà collegarsi a Mediaset Play, il portale ufficiale dei programmi Mediaset, o scaricare l’app gratis sul proprio dispositivo.

Temptation Island Vip: data d’inizio

Stando alle anticipazioni, Temptation Island Vip 2019 inizierà a settembre. L’anno scorso il reality è iniziato martedì 18 settembre ed è terminato i primi di ottobre, per un totale di 4 puntate. Non sono emerse voci ufficiali al riguardo, ma è probabile che anche quest’anno verranno mantenuti il giorno di messa in onda settimanale e il numero di puntate.