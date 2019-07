Temptation Island, anticipazioni: chi si separerà?

Temptation Island 2019, anticipazioni ultima puntata. Sembra che solo una coppia delle 3 in gioco non si separerà.

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento con l’edizione del 2019 di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ci ha regalato, come al solito, un’altalena di emozioni tra tradimenti, litigi e riappacificazioni.

Nell’ultimi appuntamento della stagione sono rimaste solo 3 coppie in gioco: Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio e, infine, Ilaria e Massimo. Chi di loro uscirà da solo e chi invece non si separerà?

Dalle anticipazioni sembra che ben due coppie su tre siano destinate a separarsi.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Temptation Island sono molto scarne. Il programma è stato avvolto dal massimo silenzio e riservatezza e le informazioni, a poche ore dalla messa in onda, non ancora certe.

Delle coppie ancora in trasmissione, che questa sera saranno alle prese con l’ultimo falò di confronto, pare che solo una sia destinata a non separarsi. Si tratta di Sabrina e Nicola che, a quanto pare, hanno superato indenni la prova del programma.

La notizia arriva da un commento sui social di una fan del programma che ha dichiarato di averli visti assieme al mare. Ricordiamo che le puntate sono state registrate in precedenza e poi messe in onda. Infatti la puntata prevista per il 30 sarà uno speciale registrato un mese dopo la fine del programma.

Per quanto riguarda le altre due coppie pare proprio che si separeranno. Nel caso di Ilaria e Massimo pare infatti che l’uomo sia stato visto in compagnia di un’altra donna. Nel caso invece di Katia e Vittorio sembra proprio che i ruoli si siano invertiti.

Inizialmente infatti era la “fotonica” bionda a non essere sicura di voler proseguire la storia con il compagno. Vittorio invece si è molto avvicinato ad una single e sembra essere deciso a lasciare Katia, che invece ha cambiato idea.