Temptation Island, ecco alcuni dei tentatori

Temptation Island 2019, vi presentiamo alcuni dei 26 nuovi tentatori del programma. Molti vengono dagli studi di Uomini e Donne.

Temptation Island 2019 sta per arrivare, con la prima puntata prevista lunedì 24 giugno. Dopo avervi presentato le coppie che sfideranno il programma (per maggiori informazioni clicca QUI ), arrivano anche i tentatori.

Tra i 26 giovani e bellissimi ragazzi, divisi equamente in 13 ragazzi e 13 ragazze, spiccano alcuni volti noti delle reti Mediaset. Infatti più di uno di loro è passato per Uomini e Donne, tutti ex corteggiatori non scelti dai rispettivi tronisti, e qualcuno anche per il Grande Fratello.

Tra i nomi dei tentatori spiccano quelli di Giulio Raselli, che ha corteggiato Giulia quest’anno, e quello di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello.

Le caratteristiche comuni dei tentatori sono innanzitutto fisiche, dovendo appunto tentare le coppie in gioco a Temptation Island. Ma non è l’unica caratteristica che li accomuna. In molti infatti hanno un passato televisivo tra i programmi di Mediaset, molti dei quali di Maria De Filippi.

Tra i nomi dei tronisti spiccano infatti ex corteggiatori di Uomini e Donne, ma anche concorrenti, di cui una vincitrice, del Grande Fratello. Addirittura un ex calciatore figura tra le fila dei tentatori e un altra ancora in attività.

Vediamo infatti tra le tentatrici il nome di Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Dopo la sua avventura nel reality la ragazza è nota anche per la love story con Gianfilippo Lavuri finita poco tempo fa.

Per gli uomini invece segnaliamo la presenza di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Anche Rodolfo Salemi è un ex corteggiatore, nello specifico di Mara Fasone.

Arrivano anche dal mondo del calcio: Nicolas Bovi, ex fidanzato storico di Beatrice Valli (a sua volta ex corteggiatrice di Uomini e donne), e Alessandro Cannataro calciatore e ex corteggiatore di Sara Affi Fella.