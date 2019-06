Temptation Island 2019: svelata l’identità di tutte le coppie in gioco. Tra le coppie anche due volti noti di Uomini e Donne.

Temptation Island 2019 è alle porte. Anche se non abbiamo ancora una data ufficiale per la messa in onda sono stati appena rivelati i nomi delle coppie che formeranno il cast. Queste coppie si metteranno in gioco per testare la solidità del proprio rapporto.

Tra le 6 coppe in gioco segnaliamo anche la presenza di due volti noti di Canale 5 provenienti da Uomini e Donne. Si tratta di David Scarantino e Cristina Incorvaia, coppia che si è innamorata è andata via dal programma pochi mesi fa.

Come al solito i protagonisti metteranno alla prova la solidità del loro rapporto insieme a una squadra di tentatori e tentatrici.

Tra le coppie rivelate vediamo David e Cristina, molto innamorati ma non ancora sicuri al 100% della solidità del proprio rapporto. Oltre a loro ritroviamo Ilaria e Massimo, la coppia già rivelata in precedenza, alle prese con l’immaturità di lui.

Diverso è il problema tra Andrea e Jessica: il primo è sicuro dei suoi sentimenti mentre la seconda non sa se lo ama ancora. Vittorio vuole mettere alla prova Katia, che rivendica invece le proprie libertà.

Anche tra Nicola e Sabrina il problema è la maturità, ma il problema nasce dalla differenza di età tra i due: Sabrina, più grande di Nicola, ha dei dubbi e vuole risolverli. Troviamo infine Arcangelo e Nunzia, insieme da 13 anni, con lui che dichiara “Nunzia è molto importante, ma non è detto che debba essere l’unica donna per me”.