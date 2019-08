Diletta Leotta: la conduttrice ha festeggiato il compleanno con un party in piscina (cui era presente anche la sua nuova presunta fiamma, il pugile King Toretto).

In attesa della nuova stagione calcistica su Dazn (che partirà tra pochi giorni) e del debutto al cinema in Sette ore per farti innamorare (film che vede l’esordio da regista di Giampaolo Morelli, con un cast che vede tra gli altri anche Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo dei The Jackal), Massimiliano Gallo ed Antonia Truppo), Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 28 anni con una festa a tema siciliano, tenutasi in una villa privata della sua città natale, Catania.

La bella conduttrice ha voluto celebrare la ricorrenza con una serata speciale a bordo piscina, tra luci colorate, musica, balli sfrenati, tanti amici e una torta galleggiante (con tanto di candeline spente in acqua).

Per l’occasione, Diletta Leotta ha indossato un abito in pizzo, rifinito con pietre colorate, realizzato appositamente per lei da Claudio Di Mari, stilista siciliano molto conosciuto e amico della conduttrice.

Il look mozzafiato della conduttrice siciliana non è certamente passato inosservato agli oltre 4 milioni di follower su Instagram, letteralmente scatenati con i complimenti alla bellezza di Diletta.

Tra gli invitati alla festa c’era anche il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, che secondo i “beninformati” avrebbe conquistato il cuore di Diletta Leotta.