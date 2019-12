Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Don Ferdinando sta per morire e ha un problema molto serio: deve lasciare il comando della sua cosca mafiosa a qualcuno, ma non sa a chi. In realtà, un figlio ci sarebbe, ma lo ha abbandonato in un orfanotrofio trentacinque anni prima e adesso fa il chierichetto. Come fare? Nonostante ciò, il boss incarica i suoi due scagnozzi, Vito e Salvo, di andare a cercare Leone, così si chiama l’ingenuo ragazzo, e di trasformarlo nel perfetto “capo dei capi”. Nel frattempo, però, la bella poliziotta Sonia è sulle loro tracce…

Nonno scatenato – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Dirty Grandpa

Dirty Grandpa Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Dan Mazer

Dan Mazer Cast: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch

TRAMA