Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 22 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 22 giugno:

Hunter Killer – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Hunter Killer

Hunter Killer Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Donovan Marsh

Donovan Marsh Cast: Gerard Butler, Gary Oldman, Common

Trama: Il Tampa Bay, un sottomarino Hunter Killer della Marina statunitense a caccia di un sommergibile sovietico, è ora disperso in acque russe. Il Pentagono non sa se è stato distrutto o se i 110 uomini del suo equipaggio sono ancora vivi. Inoltre il Pentagono si preoccupa che la Russia abbia messo le mani sui sistemi riservati americani che erano custoditi a bordo. L’ammiraglio Charles Donnegan invoca l’attacco immediato, ma il retroammiraglio John Fisk vorrebbe evitare un terzo conflitto mondiale…

Game night – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Game Night

Game Night Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Cast: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler

Trama: Max e Annie sono una coppia competitiva, in amore e nel gioco. Spesso infatti invitano amici a casa per trascorrere le loro serate davanti ai tabelloni dei giochi di società. Max però vive da sempre anche una forte competizione personale: quella con il fratello maggiore Brooks, una specie di vincente su tutta la linea. in occasione di una riunione tra amici, tema “serata con delitto”, organizzata da Brooks che mette anche in palio la sua splendida auto nuova, per Max diventa davvero una questione di vita o di morte…

Belfagor, il fantasma del Louvre – 21:00 Iris

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Belphégor – Le fantôme du Louvre

Belphégor – Le fantôme du Louvre Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 97′

97′ Regista: Jean-Paul Salomé

Jean-Paul Salomé Cast: Sophie Marceau, Michel Serrault, Frédéric Diefenthal, Julie Christie

Trama: Lisa, una ragazza da tempo delle mele con tanto di nonna sbarazzina e simpatica, viene posseduta dall’anima nera di Belfagor. L’ectoplasma che si è impossessato delle sale del Louvre, è scaturito da una mummia dotata di poteri malefici. Il vecchio ispettore Verlac torna sugli antichi luoghi del delitto per sconfiggere lo spettro una volta per tutte.

Cindarella story – 21:10 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: A Cinderella Story

A Cinderella Story Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 95′

95′ Regista: Mark Rosman

Mark Rosman Cast: Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King

Trama: Dopo la morte del padre, Sam Martin e’ costretta a subire continue angherie da parte della sua matrigna Fiona e delle sorellastre gemelle Brianna e Gabriella, che la sfruttano senza ritegno. Anche a scuola la situazione non e’ delle migliori. Un giorno pero’un ragazzo misterioso sembra interessarsi a Sam, i due si scambiano messaggi ed e-mail con la promessa di incontrarsi la sera del ballo scolastico di Halloween. Nel corso della festa, Sam viene proclamata regina, ma allo scoccare della mezzanotte…

Killer elite – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Killer Elite

The Killer Elite Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Stati Uniti – Australia

Stati Uniti – Australia Durata: 116′

116′ Regista: Gary McKendry

Gary McKendry Cast: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Aden Young, Dominic Purcell

Trama: Danny Brice è un ex killer delle forze speciali Usa che ha deciso di ritirarsi a vita privata in Australia, suo paese natale, dove trova la serenità che cercava. Un anno dopo però, il suo vecchio amico e compagno Hunter viene catturato in Oman da uno sceicco tribale che vorrebbe vendicare la morte dei suoi figli uccisi per mano di alcuni ex membri del SAS (Special Air Service). Danny si vede dunque costretto a tornare in azione. Tratto dall’omonimo romanzo del 1991 di Sir Ranulph Fiennes.

Il matrimonio che vorrei – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Hope Springs

Hope Springs Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: David Frankel

David Frankel Cast: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Elisabeth Sue, Mimi Rogers, Marin Ireland, Susan Misner, Ben Rappaport, Bill Ladd

Trama: Kay e Arnold sono la classica coppia annoiata da tanti anni di matrimonio. Stanca della routine e con tanta voglia di riaccendere la passione, Kay sconvolge suo marito con una proposta “folle”: una settimana di terapia matrimoniale nella cittadina di Great Hope Springs, dove vive un famoso consulente matrimoniale. Nessuno dei due, però, sembra sapere cosa li aspetta: all’inizio superare le inibizioni e gli imbarazzi non sarà affatto semplice ma sarà l’unico modo per riaccendere la scintilla.

Miele di donna – 21:20 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1981

1981 Nazionalità: Italia – Spagna

Italia – Spagna Durata: 85′

85′ Regista: Gianfranco Angelucci

Gianfranco Angelucci Cast: Clio Goldsmith, Catherine Spaak, Fernando Rey

Trama: Durante un’afosa giornata estiva, una giovane e sensuale scrittrice si introduce nella casa di un editore e, minacciandolo con un’arma in pugno, lo costringe a leggere un suo manoscritto. Il libro tratta della storia di un’ingenua ragazza di nome Annie e della sua permanenza presso la pensione Desiderio, dove tenta di sedurre degli uomini al fine di perdere così la sua verginità. Ma a rimanere pericolosamente sedotto, sia dal libro che dalla donna, alla fine sarà l’editore stesso…

La missione di Clara Rinker – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Certain Prey

Certain Prey Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Chris Gerolmo

Chris Gerolmo Cast: Lola Glaudini, Mark Harmon, Tatiana Maslany, Kate Greenhouse

G-Force – 21:00 Sky Family