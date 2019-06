Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 25 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 25 giugno:

Una festa esagerata – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme Cast: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino

Trama: Il geometra Gennaro Parascandolo ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore età. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua terrazza sfacciata e affacciata sul mare. I preparativi fervono ma non tutti nel condominio sembrano gradire l’evento. Lucia Scamardella, vicina instabile e segretamente innamorata di Gennaro, decide sedurlo e di rovinargli la festa. Il pretesto glielo offre il decesso improvviso del padre che vive con lei un piano sotto ai Parascandolo.

Prisoners – 21:15 Premium Cinema

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Prisoners

Prisoners Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 153′

153′ Regista: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Cast: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Erin Gerasimovich, Melissa Leo, Jane McNeill

Trama: È un cupo Giorno del Ringraziamento in una piccola cittadina della Pennsylvania. Le famiglie Dover e Birch stanno trascorrendo insieme la giornata, quando, all’improvviso, le due piccoline di casa, Anna e Joy, spariscono senza lasciare traccia. Il detective Loki inizia subito le ricerche, aiutato da Keller Dover, disposto a tutto pur di ritrovare le bambine. Le indagini si focalizzano all’inizio su un camper parcheggiato nei dintorni dell’abitazione e appartenente ad Alex Jones, un giovane affetto da un ritardo mentale.

Una pistola per Ringo – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Uscita: 1965

1965 Durata: 98′

98′ Regista: Duccio Tessari

Duccio Tessari Cast: Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca, Nieves Navarro

Transormers, la vendetta del caduto – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Transformers: Revenge of the Fallen

Transformers: Revenge of the Fallen Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 150′

150′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Ramon Rodriguez, Kevin Dunn, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro

Trama: Sam Witwicky sta per partire per il college, costretto a separarsi dalla sua famiglia e dalla sua ragazza Mikaela. Improvvisamente viene colto da visioni che gli attraversano il cervello come lampi. Preoccupato Sam non rivela a nessuno il suo problema fino a che non può più fare a meno di ignorare i messaggi e i simboli che compaiono nella sua mente: il giovane si troverà nuovamente coinvolto nella guerra senza confine tra Autobot e Decepticon in cui è ancora una volta in gioco il destino dell’universo.

Desconocido – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: El desconocido

El desconocido Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 102′

102′ Regista: Dani de la Torre

Dani de la Torre Cast: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez

Smetto quando voglio – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Smetto quando voglio

Smetto quando voglio Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Sydney Sibilia

Sydney Sibilia Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcorè

Trama: Pietro Zinni ha trentasette anni e fa il ricercatore. Ma nonostante la sua bravura, i tagli all’università gli costano il licenziamento. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L’idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste, composta da brillanti laureati che si sono ritrovati senza lavoro. Insieme immetteranno in commercio una nuova droga e scaleranno i vertici della malavita organizzata…

Nikita – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Nikita

Nikita Nazionalità: Francia

Trama: Nikita, una giovane punk e drogata, per aver ucciso freddamente un poliziotto durante una rapina compiuta da alcuni suoi amici delinquenti, è condannata all’ergastolo. La donna viene però prelevata dai servizi segreti francesi, che, dandola ufficialmente per morta, la costringono invece a diventare un killer spietato per missioni particolarmente difficili.

Ender’s game – 21:00 Sky Family

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Ender’s game

Ender’s game Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Gavin Hood

Gavin Hood Cast: Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Jimmy ‘Jax’ Pinchak, Brandon Soo Hoo, Aramis Knight, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld

Trama: In un futuro prossimo, la Terra viene attaccata da un’ostile razza aliena chiamata “Formics”e solo l’eroismo del Comandante della Flotta Internazionale Mazer Rackham evita la disfatta totale. Nell’attesa di un nuovo attacco, lo stimatissimo Colonnello Graff recluta i migliori giovani del pianeta per trovare il futuro ‘Mazer’. Un ragazzo in particolare emerge tra tutti, l’abile Ender Wiggin. Entrato nella Scuola di Guerra, Ender verrà presto promosso da Graff alla Scuola di Comando e sarà addestrato dallo stesso Mazer.

5 giorni fuori – 21:15 Sky Cult

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: It’s Kind of a Funny Story

It’s Kind of a Funny Story Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Anna Boden, Ryan Fleck

Anna Boden, Ryan Fleck Cast: Keir Gilchrist, Zach Galifianakis, Emma Roberts, Lauren Graham

Trama: Craig (Keir Gilchrist) è un adolescente stressato dai doveri e dalle pressioni che subisce dal padre. Dopo un attacco di depressione, finisce in una clinica specializzata per essere curato e viene ricoverato nel reparto degli adulti. Qui incontra una serie di pazienti bizzarri tra cui troverà un improbabile mentore, Bobby (Zach Galifianakis), e Noelle (Emma Roberts), ragazza di cui ben presto si innamorerà. Pian piano Craig acquisirà consapevolezza di sé e troverà un nuovo equilibrio.