Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 28 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 28 maggio:

Room – 21:20 Canale 5

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – Irlanda – UK – USA

Canada – Irlanda – UK – USA Durata: 118′

118′ Regista: Lenny Abrahamson

Lenny Abrahamson Cast: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers

Trama: La storia inizia il giorno del quinto compleanno di Jack, quando la madre promette di fargli una bella torta. Joy è ai limiti della disperazione perché il Jack sta crescendo e inizia a fare troppe domande “sul fuori”, a cui lei non riesce più a rispondere. Messa alle corde dalle domande del piccolo, decide di smentire ciò che gli aveva raccontato precedentemente sulle cose che si trovano al di fuori della “stanza” dove sono rinchiusi, raccontandogli che alberi, piante, foglie e persone sono tutte cose reali e concrete.

Wonder Woman – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Patty Jenkins

Patty Jenkins Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright

Trama: Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Berretti verdi – 21:00 Iris

Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: The Green Berets

The Green Berets Uscita: 1968

1968 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: John Wayne

John Wayne Cast: David Janssen, John Wayne, Jim Hutton

Avatar – 21:30 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Avatar

Avatar Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 162′

162′ Regista: James Cameron

James Cameron Cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Jacob Tomuri, Michelle Rodriguez, Laz Alonzo, Peter Mensah, Dileep Rao, Matt Gerald, Wes Studi, Joel David Moore, Scott Lawrence, CCH Pounder

Trama: Siamo nel 2154. Jack Sully è un ex marine costretto a vivere su una sedia a rotelle. Per questo motivo decide di partecipare a un esperimento scientifico e di trasferirsi sul pianeta Pandora, dove è stato scoperto un minerale molto prezioso in grado di risolvere la crisi energetica sulla Terra. Jack accetta la missione: dalla sua base spaziale, il ragazzo dovrà pilotare un avatar, con il quale potrà visitare e conoscere le meraviglie di Pandora e socializzare con la popolazione indigena dei Na’vi.

La isla minima – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: La isla mínima

La isla mínima Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 105′

105′ Regista: Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez Cast: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre

Trama: Profondo Sud della Spagna, 1980. In un piccolo villaggio nei pressi di un labirinto di paludi e risaie due giovani sorelle spariscono durante la festa del paese. Ad indagare sul caso arrivano da Madrid due detective della omicidi per cercare di risolvere il mistero. Sia Juan che Pedro hanno una vasta esperienza nei casi di sparizioni con possibili omicidi ma differiscono nei metodi e nello stile. Il film ha ottenuto ben 10 premi Goya nel 2015 tra cui miglior film dell’anno e miglior regia.

Ti sposo ma non troppo – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Ti sposo ma non troppo

Ti sposo ma non troppo Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Gabriele Pignotta

Gabriele Pignotta Cast: Michela Andreozzi, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Triestino, Catherine Spaak, Fabio Avaro, Chiara Francini

Trama: Il film racconta la storia di Andrea, una giovane e affascinante donna delusa dall’amore, Luca, un fisioterapista single che si finge psicologo per sedurla e di una coppia, Carlotta e Andrea, che entra in crisi alla vigilia del matrimonio. Per un casuale doppio scambio di identità, le vite dei quattro personaggi finiranno per intrecciarsi ed essere travolte dall’eterna ricerca dell’amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che sembra e nessuno può scegliere di non amare.

Hanna 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Hanna

Hanna Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 111′

111′ Regista: Joe Wright

Joe Wright Cast: Saoirse Ronan, Niels Arestrup, Jason Flemyng, Tom Hollander, Olivia Williams, Cate Blanchett, Eric Bana, Vicky Krieps

Trama: Hanna è solo un’adolescente, ma ha la forza, le energie e le capacità di un soldato. Rimasta orfana della madre, è stata cresciuta solo dal padre Erik, un ex agente della CIA, con un duro addestramento nelle terre selvagge e fredde della Finlandia con lo scopo di usare la figlia per regolare i conti con il responsabile del suo allontanamento dai servizi segreti. Pur assaporando per brevi istanti di vita normale, Hanna alla fine non potrà sottrarsi al proprio passato e dovrà fare i conti con sconcertanti rivelazioni…

Wonder – 21:00 Sky Family

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 113′

113′ Regista: Stephen Chbosky

Stephen Chbosky Cast: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi…