Seguito del primo film, uscito l’anno precedente. Scappato dal Labirinto, Thomas è giunto alla Radura, insieme con tutti gli altri ragazzi immuni dal virus che si è abbattuto sulla Terra, portati via alle loro madri. Trasportati su un elicottero e poi all’interno di un edificio, Thomas e compagnia vengono accolti dal signor Janson, il quale li tranquillizza e spiega loro che anche gli altri, fuggiti o liberati dai labirinti della W.C.K.D., si trovano lì nel rifugio. Ma Thomas non si fida…

Antonio, uno squattrinato cronico che vive di espedienti, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per lui, l`unica possibilità per conquistarla, è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono però ben presto destinati a rovesciarsi, quando Anastasio incontra la bella pescivendola Jessica…

Paulette – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Paulette

Paulette Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 87′

87′ Regista: Jérôme Enrico

Jérôme Enrico Cast: Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant

TRAMA