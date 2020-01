Uomini e Donne, trono over. Gemma Galgani si sente male in studio e ha bisogno dell’intervento del medico. Ida Platano e Riccardo Guarnieri ritornano da Maria De Filippi.

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia d’oro dell’ultimo periodo del dating show.

Oggi però vi parliamo della colonna portante dello show, spesso in coppia con Tina Cipollari, Gemma Galgani. Durante l’ultima registrazione la dama ha avuto un mancamento che ha richiesto l’intervento del medico in studio.

Gemma si è ripresa dopo il malore e ha partecipato alla sfilata delle dame.

Arrivano nuove anticipazioni dalla registrazione del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani si è sentita male durante la registrazione, malore che ha richiesto addirittura l’intervento del medico in studio su esplicita richiesta della donna, impauritasi molto per quello che le stava succedendo.

Rassicuriamo subito i fan della trasmissione: Gemma sta bene. La donna ha spiegato l’accaduto come un mancamento derivante dalle emozioni suscitate dalla sfilata degli uomini, in particolare per il vestito mostrato da Massimo.

Chiaramente questo non può essere l’unico motivo del suo malore, ma ricordiamo che questo, per la dama, non è un periodo molto felice. La storia con Juan Luis, rivelatosi interessato solo alla visibilità, ha molto scosso Gemma.

Ricordiamo che a dicembre addirittura Tina Cipollari è intervenuta per consolare l’eterna rivale di tante discussioni e litigate. E anche oggi Tina si è mossa in suo aiuto gestendo la situazione mentre entrava in scena il medico per soccorrerla.

Comunque alla fine la dama si è ripresa, tornando abbastanza in forma da prendere parte, come inizialmente previsto, alla sfilata delle dame. La donna ha indossato un abito rosso molto bello e ballato sulle note di Loredana Berté.

