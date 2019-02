Uomini e Donne trono over, nuovo scandalo. Gian Battista e Claire ripresi da un video mentre pianificano la loro permanenza in trasmissione. La coppia ha denunciato l’episodio alla polizia.

Un altro scandalo scuote il mondo di Uomini e Donne. Gian Battista e Claire sono stati ripresi ad un bar nella stazione di Roma mentre pianificavano le prossime mosse per rimanere il più a lungo possibile. Il video è stato poi mandato alla redazione.

In seguito la redazione ha mostrato il video alla coppia. Gianni Sperti ha poi urlato loro “Siete dei truffatori, siete degli impostori”. “Io penso di essere una persona educata e dalla porta non caccio nessuno, sta alla vostra coscienza decidere se sia il caso di rimanere” ha dichiarato invece Maria De Filippi.

La coppia si è difesa dicendo che il video riprende i consigli che Claire dava a Gian Battista e fa sapere che si sono rivolti alla polizia.

La coppia si è ovviamente difesa da tutte le accuse. Claire, al Magazine ufficiale di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Non c’è stata una strategia e che quella conversazione era solo l’epilogo di una litigata tra me e Gian Battista: lui non sapeva più come reagire e io gli stavo dando dei consigli su come comportarsi. Va benissimo fare del sensazionalismo ma bisogna anche aver rispetto e soprattutto non bisogna violare la privacy della persona. E’ comunque strano che mandino un video a Gianni Sperti. Non dico che ci sia un meccanismo dietro, dico che la casualità non me la bevo. Ho accettato di partecipare al programma, ma in questo caso si sono rasentate cose che non c’entrano con il programma”.

Gian Battista ha invece fatto sapere che si è rivolto alla Polfer, la polizia ferroviaria, per scoprire chi ha girato il video.

“Volevamo visionare i filmati per capire chi aveva fatto quel video, chi ci aveva registrati. Non è un video amatoriale, è un video professionale. La Polfer ci ha anche accolto e risposto che bisogna richiedere un permesso. Se Gianni Sperti mi dice chi gli ha mandato quel video evitiamo la ricerca con la Polizia. Abbiamo fatto una richiesta alla Polizia per le telecamere”.

Nel frattempo i due hanno deciso di stare lontani per un po’ dalle telecamere.