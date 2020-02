Uomini e Donne, trono over. Le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi riportano che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno partecipato all’ultima registrazione. E’ tornato il sereno tra i due?

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne trono over, registrato domenica 23 febbraio. Registrazione molto corposa, con tanti protagonisti del trono over in scena.

Abbiamo infatti Gemma Galgani e un suo “vecchio” spasimante, Armando Incarnato, Barbara De Santi e tanti altri. Sopratutto potrebbero aver preso parte alla registrazione, non è ancora confermato, anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo potrebbero essere tornati in studio per raccontare la crisi, che le voci dicono superata.

L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne potrebbe vedere protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. E’ passato ormai un mese dall’inizio della loro crisi, annunciata dalle lacrime della dama in una vecchia puntata.

Pare infatti che nonostante le lacrime e tutti gli indizi social di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, i due non si siano lasciati. I due non hanno preso parte a nessun’altra puntata nell’ultimo mese, quindi non abbiamo avuto notizie ufficiali sulla loro situazione.

Purtroppo però non sono arrivate conferme sulla loro presenza, anche se è ormai scontato che almeno uno dei due dovrà apparire per dare qualche notizia certa. Abbiamo però notizie degli altri protagonisti del trono over.

Brutte notizie per Veronica. La dama infatti sarà oggetto di alcune rivelazioni hot da parte di Armando, tanto da piangere a dirotto. Questo evento sarà la goccia che farà traboccare il vaso, dicono le anticipazioni.

Pare infatti che Maria De Filippi in persona, stanca dei continui maltrattamenti a cui Armando sottopone le dame, perderà la pazienza. Le anticipazioni parlano di una vera e propria sfuriata della conduttrice contro Armando.

Chiudiamo con Gemma Galgani. Settimana scorsa Tina aveva espresso la volontà di portare i vecchi corteggiatori della dama torinese per metterla in difficoltà. Rivedremo tra gli altri anche Remo che però, a sorpresa, dichiara di voler tornare a corteggiare Gemma.